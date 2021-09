Ein Turnier für alle Hobbykicker

Fußball ist ein Sport, der verbindet und vielen Menschen, ob Spielern oder Zuschauern, auch im Amateurbereich viel Freude bereitet. Aus diesem Grund hat die Sport- und Kulturgemeinde Zell das SKG Hobbykicker-Turnier ins Leben gerufen. Dieses findet am Samstag, 25. September, statt. Interessierte Teams konnten sich im Vorfeld per E-Mail registrieren. Der Anpfiff zum ersten Spiel des Turniers ist für 11 Uhr geplant.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Ganze findet auf dem Freizeitgelände in Bensheim-Zell am Ende des Hambacher Weges statt, und es gibt sogar Preise für die Plätze eins bis drei. Die Teilnahme am Turnier selbst ist kostenlos, und es treten immer fünf Spieler gegeneinander an. In welcher Konstellation das Turnier ablaufen wird, erfährt man erst kurz vor Beginn. Auch Verpflegung stellt die SKG, sogar eine Hüpfburg für die jungen Fußballbegeisterten wird es geben. Marco Mautry