Ein Test, der Jugendlichen auf dem Weg zum Traumberuf helfen soll

Am 11. November habe ich aus Interesse an Berufsvorschlägen für meine Zukunft am „GEVA-Test“ an meiner Schule – der Liebfrauenschule – teilgenommen. Das ist ein Eignungstest, der vom gleichnamigen Institut durchgeführt wird. Das Ziel ist es, Berufsvorschläge zu bekommen, die an die eigene Persönlichkeit und Stärken angepasst sind. Doch dass der Test mir den letzten Nerv rauben könnte, hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Angeboten wurde er auch in digitaler Form. Insgesamt dauerte er circa drei Stunden und deckte die Bereiche Naturwissenschaften, Sprachen, wie auch Allgemeinwissen ab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwischen den einzelnen Aufgaben gab es noch persönliche Fragen, wie zum Beispiel, wo man sich vorstellen könnte zu arbeiten – etwa im Büro oder in der Natur. Jede Aufgabe ging auf Zeit und war oft so gestellt, dass es kaum möglich gewesen ist, alle Aufgaben eines Bereiches zu bearbeiten. Positiv daran war, dass man bei den Persönlichkeitstests nicht wirklich über seine Antwort nachdenken konnte. Auch wird einem während des Testes relativ schnell klar, wo wirklich die eigenen Stärken liegen und wo man eher Schwächen hat. Das haben mir einige Freunde im Anschluss berichtet und ich kann ihnen nur zustimmen.

Trotzdem war es für mich eine positive Erfahrung, auch wegen des umfangreichen Tests, dem sehr großen Zeitdruck und der Selbsteinschätzung. Jetzt warten wir alle auf unsere Ergebnisse und können dann noch mit einzelnen Experten sprechen, die uns unsere Berufs- oder Studienvorschläge erklären und näherbringen. Ich kann es jeden weiterempfehlen, einmal an einem solchen Test teilzunehmen, besonders, wenn man noch nicht weiß, was man machen möchte. Antonia Ehnes