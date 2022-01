Ein Tennis-Star aus Serbien im Zwielicht

Jeder hat in den letzten Wochen den Namen des Weltranglistenersten im Tennis, Novak Djokovic, mindestens einmal gehört. Es ging dabei um seine umstrittene Teilnahme an den Australian Open. Da der Sportler nicht geimpft ist und deshalb nicht an dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres teilnehmen darf, da strenge Einreisebeschränkungen gelten.

In dem ganzen Hin und Her um die Annullierung seines Visums wurde ihm zuerst sein Aufenthalt im Land gewehrt, doch am 16. Januar entschied ein australisches Gericht gegen Novak Djokovic, welcher anschließend zurück nach Serbien fliegen musste, obwohl er angeblich von einer kürzlichen Infektion mit dem Coronavirus genesen sein soll. Antonia Ehnes