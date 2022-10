„Ein Symbol für Sicherheit und Kontinuität“

Kritisiert, in Frage gestellt, in ihrer Daseinsberechtigung angezweifelt und doch unter der Anteilnahme von Millionen beerdigt: Queen Elizabeth II. – „einer meiner Lieblingsmenschen auf der Welt“ wie Kanadas Premier Justin Trudeau sie zuletzt in seiner Ansprache bezeichnete. Die Frage nach der Aktualität und Notwenigkeit eines britischen Monarchen im 21. Jahrhundert scheint mir in Anbetracht der weltweiten Trauer und Anteilnahme zum Tode der Königin eine rhetorische zu sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unnötige Kosten, fehlende Mitbestimmung in der Politik und das Festhalten an einer veralteten Staatsform werden dem britischen Königshaus immer wieder vorgeworfen. Doch das scheint die englische Monarchie nicht ins Wanken bringen zu können, nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts „Savanta ComRes“, die von der Boulevardzeitung „Daily Express“ in Auftrag gegeben wurde, stehen nach wie vor zwei Drittel der Briten hinter ihrer Staatsform.

Anti-Royalisten haben es damit nicht nur in Großbritannien, sondern auch in den zugehörigen Commonwealth Staaten bisher sehr schwer. Besonders die Queen stand staatsübergreifend als Symbol für Tradition, Stabilität und Kontinuität in Zeiten, in denen es häufig die Politik war, die das Schiff in Turbulenzen gelenkt hatten. Vorwürfen, die Monarchie verursache zu viele Kosten in der Staatskasse, kann man die Milliarden entgegensetzen, die das Königshaus jährlich durch Tourismus und verkaufte Souvenirs zur britischen Wirtschaft beiträgt. Nicht zu missachten sind in diesem Zuge außerdem wohltätige Zwecke, für die sich die Mitglieder der Royalen Familie stets auch durch finanzielle Spenden einsetzen. Wer sich in dieser Frage mit Finanzen, veralteten Traditionen und fehlender Einflussnahme aufhält, verfehlt meiner Meinung nach den eigentlichen Kern. Als Repräsentant des Commonwealth, als Symbol für Sicherheit und Kontinuität, als Vorbild, Inspiration und Identifikation stand Queen Elizabeth in ihrem Königreich für viele Menschen für etwas, das man durch Geld nicht hätte ersetzen können. Es wird sich zeigen, ob Charles in die Fußstapfen seiner Mutter treten und ihr Vermächtnis fortführen kann. Mia Eck