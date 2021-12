Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Interview - Friederike Keller nimmt am Karupelv Valley Projekt in Grönland teil / Im BAnane-Interview berichtet sie darüber Ein Praktikum in Grönland mit Eisbären und Lemmingen

Sowohl Lemminge (oben) als auch Eisbären könnten Friedericke während ihres Praktikums über den Weg laufen. © Karupelv Valley Projekt/Privat