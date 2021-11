Ein neues Zuhause für irische Hunde

Greyhounds oder auch Windhunde werden schon seit langer Zeit in Irland für einen Zweck gezüchtet: Man will den schnellsten Hund auf die Rennbahn schicken. Das Wettgeschäft boomt extrem und die Leidtragenden sind die Hunde, die zu langsam, zu alt oder verletzt sind. Diese haben meist kein Zuhause und haben in ihrer Heimat keine Zukunft mehr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vereine wie Greyhound, Streuner & Co. setzten sich hierzulande ein, um diesen Hunden ein neues Zuhause zu ermöglichen. Vereinsvorsitzende Gaby Jakobi (65) aus Bensheim berichtet im Interview mit der Banane von der Vereinsarbeit.

Was ist euer Verein und was sind seine Aufgaben?

Gaby Jakobi: Unser Verein wurde im Jahr 2013 gegründet und macht es sich seitdem zur Aufgabe, Greyhounds, die auf den Rennbahnen in Irland aussortiert werden, ein neues Zuhause zu suchen und sie auf ein neues Leben vorzubereiten. Hierzu werden die Hunde per Seeweg zu uns nach Deutschland gebracht. Angekommen in unserer Station, versuchen wir die Hunde dann weiterzuvermitteln.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wie läuft eine solche Weitervermittlung ab?

Jakobi: Meist macht der neue Besitzer den ersten Schritt. Auf unserer Website kann man sich die Hunde anschauen, die ein neues Zuhause suchen. Gefällt jemandem ein Hund, kann er uns kontaktieren und wir laden ihn zu uns in die Station ein. Dort treffen Hund und Interessent das erste Mal aufeinander. Gelingt dieses erste Treffen, besuchen wir danach den potenziellen neuen Besitzer, um zu schauen, ob seine Wohnsituation hundetauglich ist, um Problemen vorzubeugen. Durch diese Vorarbeit haben wir eine hohe Erfolgsquote bei Vermittlungen, sodass Hunde nur in den seltensten Fällen wieder zurück müssen.

Woraus besteht die Arbeit?

Jakobi: Unsere Arbeit besteht unter anderem auch aus der Betreuung der Familien, die Hunde aufnehmen. So geben wir nützliche Tipps und helfen ihnen, wo wir nur können. Auch veranstalten wir außerhalb von Corona ein alljährliches Jahresfest mit einer großen Tombola zugunsten des Vereins. Bei diesem treffen sich die neuen Familien der Hunde oder einfach Interessierte, tauschen sich aus und hören sich Vorträge an. Marco Mautry

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Info: Infos unter: www.greyhound-bensheim.de