Ein Mitbegründer der "Sendung mit der Maus" über die Sprache

„Es gelingt uns Fernsehmachern nicht, die Wörter ganz zu vernichten. Die Sprache schon eher, da haben wir ganz nette Erfolge.” Gert K. Müntefering

Gert Kaspar Müntefering ist ein deutscher Fernsehjournalist und arbeitete für das Kinderprogramm des WDR. Er war Mitgründer der Kindersendung „Sendung mit der Maus“. Er wurde am 28. November 1935 in Neheim, einem Stadtteil von Arnsberg, geboren und besuchte ein neusprachliches Gymnasium. Später absolvierte er einen freiwilligen Einsatz bei der Westfalenpost. Anschließend war er als Redakteur bei Lokalredaktionen im Raum Westfalen tätig und schaffte es 1961 zum verantwortlichen Redakteur der Redaktion Umfeld Köln bei der Kölnischen Rundschau. Zusätzlich war Müntefering freier Mitarbeiter für den WDR, bei dem durch ihn das Kinderprogramm aufgebaut wurde. Die erste Ausstrahlung der Sendung mit der Maus erfolgte am 7. März 1971 auf dem Sender „Deutsche Fernsehen“ und ist bekannt durch die orangefarbene Maus, den blauen Elefanten, die gelbe Ente und den Maulwurf mit der roten Nase. Sie beinhaltet unter anderem Themen wie Lach- und Sachgeschichten. Es gibt insgesamt über 2300 Episoden, wobei jede Folge 30 Minuten lang ist. Leon Wienand (Bild: dpa)

