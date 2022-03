Ein Jugendlicher an der Bergstraße im Sporttest

Der 19-jährige Zwingenberger Lorenz Terhart hat vergangenen Sommer die Sporteignungsprüfung an der Sporthochschule in Köln absolviert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Test an dieser Schule gilt als sehr anspruchsvoll und bedarf einiger Vorbereitung im Voraus. Wie er sich auf den Test vorbereitet hat und warum er ihn überhaupt gemacht hat, verrät er der BAnane in einem Interview.

Lorenz Terhart hat die Prüfung in Köln bestanden. © Mautry

Lorenz, warum hast Du die Sportprüfung in Köln gemacht?

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Erfahrungsbericht Sporteignungstest als erster Schritt in Richtung Sportstudium Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Gemeinschaft Der Sport als Möglichkeit, um an der Bergstraße anzukommen Mehr erfahren Interview I Sportlerin Alina aus Bensheim: "Fußballerinnen sollte man genauso respektieren" Mehr erfahren

Lorenz: Ich habe letztes Jahr im Sommer meinen Sporteignungstest in Köln gemacht. Ich interessierte mich zu der Zeit für ein Sportmanagement- Studium. Köln wählte ich deshalb, weil es die bekannteste Sporthochschule ist und ich mit einem dort bestandenen Test mich auch an anderen Universitäten, zum Beispiel Darmstadt, bewerben konnte. Letztendlich habe ich mich aber dennoch für einen ganz anderen Studiengang entschieden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wie hast Du Dich vorbereitet?

Lorenz: Zuerst habe ich mir die verschiedenen Disziplinen auf YouTube angeschaut und soweit es ging zu Hause im Garten oder auf dem Sportplatz trainiert. Aufgrund von Corona war es schwer, ein passendes Schwimmbad zu finden, um vor allem den Kopfsprung zu trainieren. Für die Turnübungen hab ich hauptsächlich in einer Sporthalle trainiert und für die Leichtathletik auf dem Sportplatz. Meine Vorbereitung insgesamt belief sich am Ende auf circa drei Wochen.

Wie verlief die Prüfung für Dich?

Lorenz: Ich bin einen Tag vorher in Köln angereist und habe mir die Anlage schon mal angeschaut. Der Sporttest begann sehr früh, und wir wurden in verschieden Gruppen aufgeteilt, die mit unterschiedlichen Disziplinen anfingen. Ich habe mit Fußball begonnen und hatte zum Glück Schwimmen als eine der letzten Disziplinen. Der 3000-Meter-Lauf wurde coronabedingt gestrichen, und wir durften auch ausnahmsweise zwei Defizite haben. Zwischendurch hat man immer genug Pausen gehabt, so dass man sich nach anstrengenden Disziplinen wie Turnen wieder ausruhen konnte. Mein Fazit vom Tag: Tolles Erlebnis auf einer super Sportanlage, auf der man wirklich jede Sportart ausüben kann. Sehr nette und hilfreiche Betreuer. Für jeden, der sportbegeistert ist und sich ein Studium im Bereich Sport vorstellen kann, wirklich empfehlenswert, da es auch möglich ist, den Test zu wiederholen. Marco Mautry

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3