Ein großes Erbe

Die Drei ??? sind zurück auf der Kinoleinwand und das mit einen brandneuem Film. „Die Drei ??? –Erbe des Drachen“ hat am 15. Januar in München Weltpremiere gefeiert und ich war dabei.

Der Film erzählt einen neuen Fall, der in Rumänien spielt. Die drei Detektive aus Rocky Beach machen ein Praktikum an einem Filmset, welches ihnen Peters Vater organisiert hat. Aber irgendetwas geschieht nicht mit rechten Dingen. Eine Haushälterin kündigt überstürzt ihren Job, erzählt von einem Vampir und nachts hören Justus, Peter und Bob gruselige Klopfgeräusche. Dank Justus Spürnase, Peters Dietrich-skills und Bobs Recherchetalent kommen die drei schon bald hinter ein großes Geheimnis.

Kollegen, wir haben einen Fall! Und was für einen. Nachdem der letzte Drei ???-Film im Jahr 2009 über die Kinoleinwände flimmert, liefert Sony uns endlich einen neuen Streifen mit dem kultigen Detektivtrio. Dieses Mal ist der Film voll in deutscher Hand. Die jungen Darsteller brillieren in den Rollen von Justus Jonas (Julius Weckauf), Peter Shaw (Nevio Wendt) und Bob Andrews (Levi Brandl). Etwas weniger gruselig als die Filme aus den 2000ern, aber nicht weniger spannend unterhält der Film Klein und Groß.

Natürlich zieht der Film ein schweres Los und steht im übergroßen Schatten der erfolgreichen Hörspiele und den über zweihundert Büchern, die seit Jahrzehnten Fans unterhalten. Viele ältere Fans wünschen sich erwachsenere drei ???. Obwohl die drei Jungs im Film 13 bis 15 Jahre alt sind, ist er zwar kindlich, aber keineswegs kindisch! Viel mehr lädt er dazu ein, mit zu rätseln, die vielen Eastereggs zu entdecken, die immer wieder auf die Hörspiele und andere Die drei ???-Geschichten verweisen und einfach ein bisschen in Kindheitserinnerungen zu schwelgen.

Ab Donnerstag, 26. Januar, läuft der Film offiziell in den Kinos. Cara Metzner