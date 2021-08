Ein Grasstrand an der Nordsee

Genau wie im vorigen Jahr bin ich diese Sommerferien zehn Tage mit meiner Familie an die Nordsee, genauer gesagt nach Büsum, vereist.

Die Hafenstadt Büsum liegt direkt am Wasser und ist seit dem Jahr 1585 mit dem Festland verbunden. Ein echtes Wahrzeichen des Ortes ist der Leuchtturm am Hafen. Auch die Fußgängerzone mit vielen Geschäften und Restaurants lädt zum Flanieren ein. Eine weitere Besonderheit von Büsum ist der Grasstrand, der einmalig für die Nordseeküste ist und an dem wir viele Stunden in unserem Strandkorb verbracht haben. Hier lässt sich abends ein toller Sonnenuntergang genießen, und bei Ebbe besteht die Möglichkeit, durchs Watt zu spazieren. Unseren Strandkorb hatten wir schon im Voraus bei der Strandkorbvermietung Büsum online gebucht. Dies ist sehr empfehlenswert, da die Körbe zurzeit wegen Corona nur begrenzt zur Verfügung gestellt werden können.

Durch das gute Wetter, das wir zehn Tage lang hatten, konnten meine Familie und ich auch einige Ausflüge in die Umgebung unternehmen. So sind wir nach Sankt Peter-Ording gefahren, wo wir bei einem leckeren Fischbrötchen die Kitesurfer am Strand beobachtet haben. Des Weiteren besuchten wir bei einem Spaziergang den Westerhever-Leuchtturm. Obwohl es die Corona- Regeln gerade nicht zulassen, den Leuchtturm von innen zu besichtigen, so lohnt sich der Blick auch von außen. Am besten hat mir der Ausflug nach Friedrichstadt gefallen, wo wir Grachtenboot gefahren sind. Das kleine Städtchen wird durch seinen holländischen Stil auch „Klein Amsterdam“ genannt.

Insgesamt hat mir unsere Urlaubsreise an die Nordsee nach Büsum aufgrund der vielen abwechslungsreichen Möglichkeiten, die dort geboten werden, sehr gut gefallen. Anna-Lena Geiß

