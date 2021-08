Ein Ferienjob mit Kindern, Spiel und Spaß

Mittlerweile starten wir heute schon in die vierte hessische Sommerferienwoche. Die ersten zwei Ferienwochen habe ich genutzt, um bei den diesjährigen Ferienbörsen der Stadt Bensheim als Betreuerin mitzuwirken. Wegen der Corona-Pandemie musste das Angebot erneut in eine Art Notbetreuung umgewandelt werden.

Die Idee, einen Ferienjob im Sommer auszuüben, kam mir vor einigen Monaten und so bin ich nach kurzer Recherche auf den Job als Betreuer bei den Ferienspielen aufmerksam geworden, wo ich mich daraufhin beworben habe. Nach einem Gespräch mit den Verantwortlichen wusste ich, dass diese Art von Ferienjob zu mir passt. Insgesamt gab es dieses Jahr drei Ferienspielgruppen, die nach Alter und Farbe gestaffelt waren. Mit zwei weiteren Mitbetreuerinnen habe ich die Gruppe Gelb der Sechs- bis Siebenjährigen geleitet.

Bei einem Vorbereitungstreffen haben wir Spiele, kreative Ideen und Ausflüge gesammelt, die sich dann im zweiwöchigen Programm wieder gefunden haben. Insgesamt hatten wir in beiden Wochen acht Kinder, mit denen wir das Programm rund um unseren Veranstaltungsort, der Weststadthalle, umgesetzt haben. Auch Ausflüge im näheren Umkreis waren ein fester Bestandteil der Ferienspiele.

Die erste Woche lief in Gruppe Gelb sehr kreativ an. So bearbeitete jedes Kind einen Figurenrohling, wo es ein Portrait von sich drauf malen konnte, daraus entstand am Ende ein großer Teilnehmer-Zaun. Zudem wurden eifrig auf der Malschaukel Bilder im Liegen kreiert und Beutel bemalt. Des Weiteren beschäftigten wir uns auch mit dem Thema „Experimente“. So entstand aus Spülmittel, Backpulver und roter Lebensmittelfarbe ein sprudelnder Vulkan. Und wir maßen mithilfe von Wasserproben den pH-Wert an der Bleiche in Bensheim. Auch die angesetzten Riesenseifenblasen durch schillernde Drahtfiguren versetzten die Kinder ins Staunen. Zwischendurch blieb aber auch das Angebot zum Freien spielen und basteln, um sich so besser untereinander kennenzulernen.

Spannende Ausflüge und tolle Aktivitäten

Mitte der ersten Woche starteten die Ausflüge, die uns auf die Alla-Hopp!-Anlage nach Bürstadt und ins Sealife nach Speyer, wo wir einen Blick unter Wasser wagten, um nach Clownsfischen, Marty und Haien Ausschau zu halten, führten. Zum Abschluss der Woche ging es zum Bouncen in große FunBalls – diese Aktion führte zu viel Spaß untere den teilnehmenden Kindern.

Die zweite Woche starteten wir als Gruppe mit einer Wanderung zum Wambolder Sand. Auf dem Weg hinauf, unternahmen wir ein Wald-Quiz und probierten den Seilparcours mit geschlossenen Augen aus. Hier kam es besonders auf Teamfähigkeit und Vertrauen unter den Kindern an.

Der Rest der Woche ging abwechslungsreich weiter: So siegten alle im sportlichen Wettstreit bei den Fun Olympics, dazu lernten wir einige Cheerleading Choreographien ein. Daneben besuchten wir auch das Vorlese- und Spielprojekt „Fräulein Hicks und die kleine Pupswolke“ in der Stadtbücherei. Zum Buch mussten verschiedene Spielstationen bearbeitet werden, die das Thema „Körpergeräusche“ widerspiegelten.

Zum Abschluss des zweiwöchigem Ferienprogramms unternahmen wir noch einen Ausflug in den Luisenpark nach Mannheim und erkundeten Bensheim bei einer Stadtführung. Bei dieser Gelegenheit wurde uns die Geschichte der Stadt nähergebracht. Als Andenken an die diesjährigen Ferienbörsen gestaltete jedes Kind ein individuelles Tagebuch, worin es das täglich Erlebte festhalten konnte.

Für uns Betreuer zählten neben der Umsetzung des Programms auch die Tagesreflektion und das Packen der Kisten mit den Utensilien für den kommenden Tag zu unseren Aufgaben. Hierfür stand uns ein großes Materiallager zur Verfügung. Mir hat der Ferienjob auf jeden Fall viel Spaß gemacht, und ich konnte interessante Einblicke gewinnen. Deshalb würde ich ihm im nächsten Jahr, wenn es zeitlich passt, auch wieder nachgehen. Anna-Lena Geiß