Ein fast normaler Klinikaufenthalt

Wer schon mal im Krankenhaus lag, der weiß, dass es angenehmere Dinge im Leben gibt. Diese Erfahrung habe ich nun auch gemacht, da ich wegen einer Sportverletzung operiert werden musste. Am Anfang war es aufgrund von Corona gar nicht so sicher, ob meine Operation wie geplant stattfinden konnte, doch zum Glück musste man sie nicht verschieben. Um operiert werden zu können, musste ich trotz meiner Corona-Impfung einen PCR-Nachweis vorlegen.

Ein weiterer Punkt war, dass meine Eltern mich, obwohl ich minderjährig bin, am Empfang abgeben mussten und mich auch nicht besuchen durften. Besuche waren im Allgemeinen erst ab einem Aufenthalt von vier Tagen erlaubt. Wenn ein Arzt, eine Schwester oder ein Pfleger in den Raum kamen, musste man ebenfalls eine FFP2-Maske tragen. Meine Maske wurde mir beispielsweise erst auf dem OP-Tisch abgenommen, sodass die Ansteckungsgefahr sehr gering war.

Der Rest meines Aufenthaltes in der St. Elisabeth Klinik in Heidelberg lief jedoch, denke ich, ganz normal ab. Als ich ankam, wurde ich in mein Zimmer gebracht, musste mein Essen für die folgenden Tage bestellen, mir wurden Tabletten verabreicht und ich wartete, bis die Schwestern kamen und mich wegfuhren. Anschließend wurde ich in den Vorraum gestellt und kurz darauf kam meine Narkoseärztin, die mit mir sprach und mir einen Zugang legte. Kurz vor der Operation kam noch einmal mein Orthopäde, der sich versicherte, dass alles gut war und mir ein weiteres Mal alles erklärte.

Glücksgefühl vor dem Eingriff

Was mich irritierte, war, dass ich überhaupt nicht aufgeregt war, sondern eher glücklich und ruhig. Später fand ich heraus, dass dies an den Tabletten lag, die mir verabreicht worden waren. Danach wurde ich in den OP geschoben und schlief ein. Als ich aufwachte, war ich zuerst etwas verwirrt, konnte nicht gut sprechen und hatte starke Schmerzen. Kurz danach kamen zwei Schwestern, die meine „Atemunterstützungen“, meinen Herzschlag und meinen Blutdruck, kontrollierten. Auch bekam ich Schmerzmittel.

Ich wartete weitere 30 Minuten, bis meine Narkoseärztin und mein Orthopäde nach mir geschaut hatten, dann wurden mir meine „Atemunterstützungen“, welche durch die Nase verliefen, abgenommen und ich wurde zurück in mein Zimmer gebracht. Hier wurde mir dann eine Infusion gelegt und eine weitere Spritze, die Thrombosespritze, wartete auf mich, bevor ich schlafen gehen konnte. Diese bekommt man, damit eine Venenthrombose nicht eintritt. Die Thrombosespritze muss ich mir nun so lange geben, bis ich mein Bein wieder komplett belasten darf und mich wieder mehr bewegen kann.

Die Nacht war hart. Sie war schlaflos und schmerzhaft und das Gefühl der Leichtigkeit und Freude verschwand. Am nächsten Morgen kam eine Ärztin, um meinen Verband zu wechseln und die Drainageflaschen, welche mit meinem Blut gefüllt waren, zog. Das war das erste Mal, dass ich mein Bein sah. Es war komplett orange und doppelt so dick wie normaler weiße, die Narben sah ich mir erst zu Hause an.

Danach kam ein Physiotherapeut, der versuchte, mir das Laufen auf Krücken beizubringen. Es war schmerzhaft und nicht leicht. Anschließend erhielt ich meinen Entlassungsbrief ausgehändigt und machte mich auf den Weg zum Röntgen. Dort traf ich auf meine Mutter, die mich schließlich sicher nach Hause brachte.

Jetzt liegt ein langer Weg vor mir, denn nach der Operation beginnt noch einmal alles von vorne. Dennoch bin ich den Menschen, die mich im Krankenhaus betreut haben, sehr dankbar und hoffe, dass alle Operationen nicht wie im letzten Lockdown abgesagt werden müssen und die Betten nicht für Corona Patienten benötigt werden. Antonia Ehnes

