Ein Darmstädter als Farmer in Paraguay

Paraguay – ein Land in Südamerika mit subtropischen Regenwäldern und tropischen Savannengebieten. Die Flora und Fauna vielseitig und wunderschön. Zudem ist Paraguay ein Agrarland mit exportorientierter Landwirtschaft. Wie ist es also, wenn man dort eine Farm betreibt? Dafür hat die BAnane Felix Letkemann befragt, dessen Eltern zwei Estancias im Osten des Landes bewirtschaften. Hier ist der Wahl-Darmstädter aufgewachsen, der inzwischen als Softwareentwickler in seiner neuen Heimat arbeitet, ein paar Monate im Jahr aber in Paraguay mit anpackt. Die kleinere Farm der Familie hat 120 Hektar, während die andere circa 500 Hektar misst. Estancias sind Rinderfarmen, die primär auf die Bewirtschaftung von offenen Grasflächen fokussiert sind.

Welche Art Landwirtschaft wird auf euren Farmen betrieben?

Felix Letkemann: Hauptschwerpunkte sind die Rinderzucht und Rindermast, aber auch der Anbau von Soja und Mais. Nebenbei gibt es ein paar kleinere forstwirtschaftliche Plantagen. Dadurch ergeben sich zahlreiche Vorteile. Die forstwirtschaftlich genutzten Flächen produzieren Holz und werden als Weideland für die Rinder genutzt. Der Anbau von Soja ermöglicht eine Verbesserung der Bodenqualität durch die Stickstofffixierung der Sojapflanze. In Paraguay wird Viehzucht vor allem extensiv betrieben, meist durch Weidehaltung. Die Ernährung erfolgt auf offenen Graslandschaften. Während Soja oft direkt in den Export geht, wird Mais, Sorghum oder Zuckerrohr oft als Ergänzung auf dem eigenen Betrieb verwendet. Während besonders fruchtbares Land im Wechsel für Landwirtschaft und für Viehzucht verwendet wird, eignet sich ein Teil der Flächen nicht ohne weiteres für Landwirtschaft.

Was und wie wird angebaut?

Letkemann: Typischerweise wird im Frühjahr mit der Aussaat von Soja begonnen. In Paraguay setzt man dabei fast ausschließlich auf Direktsaat, also Feldbearbeitung ohne Pflug. Dadurch wird das Ökosystem im Boden nicht beschädigt, und Erosionen werden vermindert. Pflanzenreste auf dem Feld schützen den Boden vor Austrocknung durch die Hitze. Normalerweise wird Saatgut gebeizt, um zu verhindern, dass das Saatgut direkt gefressen wird. Gleichzeitig werden zusammen mit den Samen Kunstdünger gestreut. In der Wachstumsphase werden die Pflanzen regelmäßig begutachtet, um Mangelerscheinungen oder Insekten- und Pilzbefall rechtzeitig erkennen zu können. Seit Sojasorten mit Resistenzen gegen bestimmte Fraß-Feinde erhältlich sind, greifen die Farmer seltener zur Schädlingsbekämpfung. Bei guter Wetterlage kann dann zwischen Januar und März ein Ertrag von üblicherweise 2500 bis 4500 Kilogramm pro Hektar geerntet werden. Nach der Ernte wird normalerweise eine Fruchtfolge durchgeführt oder die Ackerfläche zu Weideland umfunktioniert. Die Ernte wird meist über Genossenschaften an der Börse in Chicago verkauft und dann über den Rio Paraguay verschifft.

Wie sieht ein Arbeitstag dort aus?

Letkemann: Die Arbeit auf der Farm beginnt meistens früh am Morgen, da es mittags sehr heiß wird. In der Viehzucht werden oft mehrere Arbeiten kombiniert, um die Herde möglichst selten zusammentreiben zu müssen. Es finden Impfkampagnen oder andere Kontrollen statt. Neugeborene Kälbchen werden gezählt, bei Bedarf medizinisch versorgt, ab einem bestimmten Alter kastriert und nach ein paar Monaten von der Mutterherde getrennt. Zudem werden Rinder bei der gleichen Gelegenheit auf Ektoparasiten kontrolliert und bei Bedarf behandelt. Um Rinder von der Weide ins Gehege und danach zurück auf die Weide zu bringen, kommen normalerweise Pferde zum Einsatz. Der größte Teil der Arbeit der Ackerwirtschaft entfällt auf das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln, zudem ist die Zeit der Aussaat und der Ernte mit größerem Arbeitsaufwand verbunden. Die übrige Zeit wird meist mit verschiedenen Kleinigkeiten gefüllt. Oft wird die Arbeit für eine gemeinsame Tereré-Pause (Tereré ist ein Mate-Tee, der mit Eiswasser aufgegossen wird) unterbrochen. Normalerweise gibt es keine Regelarbeitszeit.

Wirkt sich der Klimawandel auch in Paraguay aus?

Letkemann: Wie so oft, ist es schwer, ein Wetterphänomen konkret dem Klimawandel zuzuordnen. Allerdings hat es dieses Jahr eine ausgeprägte Dürreperiode gegeben, die überall im Land zu Missernten geführt hat. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass der Klimawandel solche Extremwetterperioden begünstigt und einen großen Einfluss auf den Alltag der Menschen hat. Da Paraguay stark von Landwirtschaft und Viehzucht geprägt ist, wirken sich alle Wetterveränderungen stärker auf das Leben der Menschen aus, als dies in Europa der Fall ist. Durch Wasserreserven und trockenresistente Sorten wappnet man sich gegen Dürreperioden. Svenja Thomas