Ein besonderes Kunsterlebnis

Seit einigen Jahren gibt es nun schon eine ganz neue Art, Kunst auszustellen. Diese Art nennt man Kunstkraftwerk. In Deutschland ist diese Ausstellungsform zum Beispiel in Leipzig und Frankfurt zu finden. Allgemein lässt sich festhalten, dass das Kunstkraftwerk Gemälde eines Künstlers in einem dreidimensionalen Film darstellt, der sich durch den ganzen Raum erstreckt und durch klassische Musik und Effekte unterstützt wird.

Hierbei läuft man jetzt nicht mehr traditionell durch das Gebäude, sondern man liegt auf Sitzsäcken, sitzt auf dem Boden und lässt es einfach auf sich wirken. Ich selber habe schon die Gustav-Klimt-Ausstellung in Leipzig und die Vincent-Van-Gogh-Ausstellung in Frankfurt besucht. Es hat mich begeistert.

Durch die Effekte und die Musik wird die Wirkung des Kunstwerkes noch einmal unterstrichen und es entspannt den Besucher gleichzeitig. Ich persönlich würde dieses Erlebnis weiterempfehlen, es ist etwas, was man an einem regnerischen Tag machen könnte. Antonia Ehnes