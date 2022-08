Ein Auslandssemester mit Schnee, Meer und sonnigen Tagen in Lettland

Im Februar ist unsere BAnane-Mitarbeiterin Cara für ein Semester nach Lettland gezogen (die BAnane hat berichtet). Jetzt ist sie zurück in Deutschland und zieht ein Fazit ihres Aufenthalts in Osteuropa.

Nachdem Anreise und Anfang des Aufenthaltes sich etwas chaotisch gestaltet hatten – meine Fähre nach Lettland wurde verschoben, und viele Kurse an der Uni sind ausgefallen –, konnte es nur noch besser werden. Und das wurde es. Meine neu ausgewählten Kurse fingen an, ich lebte mich im Studentenwohnheim ein und ich verliebte mich in die neue Erfahrung.

Man wächst zusammen

Während ihrer Zeit in Lettland hat Cara viel erlebt und die Universität von Liepaja (l.) besucht. Dort hat sie mit Arduino, einer Open-Source-Plattform für elektronische Prototypen gearbeitet, mit der Benutzer interaktive elektronische Objekte erstellen können (r.o.). Auch der Besuch eines Eishockeyspiels war möglich. © Metzner

Am Anfang dachte ich: Wow, fast ein halbes Jahr. Das ist ganz schön lange, ich werde bestimmt meine Freunde und Familie zu Hause wahnsinnig vermissen. Und lasst mich nicht lügen – ja, ich habe sie vermisst. Aber die Erasmusfamilie, die ich gefunden habe, war ganz schön gut, um mich vom Vermissen abzulenken. Man wächst als Gruppe zusammen. Innerhalb kürzester Zeit hatte ich das Gefühl, diese Leute schon viel länger als nur ein paar Wochen zu kennen. Und wir waren füreinander da.

Und aus fünf Monaten wurden ganz schnell nur noch zwei Monate. In einer Woche Osterferien haben wir zusammen beschlossen, mit einer kleinen Gruppe nach Wien, Budapest und Bratislava zu reisen (die BAnane hat berichtet). Und als ich einfach mal aus der Studentenwohnheim-Atmosphäre ausbrechen musste und für sechs Tage nach Schottland verschwunden bin, habe ich schon nach zwei Tagen die Leute in Liepaja vermisst.

Und dann sind da plötzlich nur noch zwei Wochen. Nur noch fünf Tage. Noch eine letzte Nacht. Eine Abschiedsparty. Viele Tränen, viel Lachen. Viel Freude über das, was wir gemeinsam erlebt haben und auch der Blick in die Zukunft, in der wir uns natürlich alle wiedersehen wollen, um die gemeinsame Zeit noch ein bisschen zu verlängern.

Neue Stadt und neue Eindrücke – so war Liepaja

Die Stadt hat laut Wikipedia eine Bevölkerungsanzahl von circa 68 000 Menschen. Zum Vergleich: Die Uni Mainz, an der ich in Deutschland studiere, hat laut Wikipedia ungefähr 40 000 Studierende. Ich präsentiere: Liepaja, die drittgrößte Stadt in Lettland. Aber trotz der anfänglichen Skepsis habe ich die Stadt lieben gelernt, und es gab viel mehr zu erleben, als man im ersten Augenblick sehen konnte. Strand, Bars, lange Spaziergänge und ja, es gibt auch Clubs, in denen man das Klischee eines Studentenlebens ausleben kann. Und nicht zu vergessen: das Kino, das praktischerweise alle Filme in Originalton – also meistens in englischer Sprache – zeigt.

In Liepaja habe ich das erste Mal Schnee am Strand erlebt und bin um drei Uhr nachts aufgestanden, um Polarlichter zu sehen. Spoiler: Ich habe keine gesehen und dafür zwei Stunden lang am Strand gefroren. Eine Stadt, die für mich voller kleiner Wunder und Überraschungen gesteckt hat.

Die Zeit verging wie im Flug

Fünf Monate sind keine lange Zeit, wenn man sie mit den richtigen Leuten verbringt. Für mich wird diese Entscheidung vermutlich immer eine der besten Entscheidungen gewesen sein, die ich in meinem Studium treffen konnte. Dieses Erasmus-Semester hat mir viel darüber beigebracht, wer ich bin, wie ich sein kann und wer ich eigentlich werden möchte.

Ich habe großartige Menschen kennengelernt, tolle Momente erlebt und wertvolle Erfahrungen sammeln können. Und ich kann nur jedem empfehlen, der mit dem Gedanken spielt, einen Aufenthalt im Ausland zu machen: go for it. Es wird Dein Leben bereichern. Und es wird Dir immer in Erinnerung bleiben. Cara Metzner