Eher Ziepen und Zwicken statt großer Schmerzen

Am 4. Oktober habe ich mir mein erstes Tattoo bei „Mein Tattoo Bensheim“ stechen lassen.

Ich war ziemlich aufgeregt, da es mein erstes Tattoo sein würde und es zudem an einer zu Beginn sehr schmerzhaften Stelle ist, an den Rippen. Ich wusste jedoch, was auf mich zukommen wird, hatte aber dennoch Angst vor dem Schmerz, da man nicht weiß, wie sich dieser anfühlen wird.

Alles desinfizieren ist wichtig

Der Schriftzug „Angel“ ziert nun Svenjas Rippen. © Thomas

Ich habe eine Freundin mitgenommen, die mich begleitet hat und seelische Unterstützung leistete. Zunächst mussten wir warten, bis ich drankomme. In dieser Zeit musste ich eine Einverständniserklärung ausfüllen und Fragen zu meiner Gesundheit und zum Befinden beantworten. Nach der Wartezeit ging es in den Raum, wo mir das Tattoo gestochen wurde. Der Tätowierer desinfizierte zunächst alles und bereite alles vor.

Ein komisches Gefühl

Dann ging es auch schon los. Als Erstes wurde auch bei mir alles desinfiziert, die Stelle wurde gesäubert und mit einer Creme eingecremt. Danach wurde das Motiv auf meine Haut abgepaust. Ich legte mich dann auf die Liege, und der Tätowierer setzte zum Stechen an. Es war ein sehr komisches Gefühl.

Es hat bis auf an einer Stelle auch nicht wehgetan, es war eher ein Ziepen und Zwicken, welches jedoch aushaltbar war. An der einen Stelle aber fühlte es sich kurz an, als ob man den Rippenknochen durchbohren möchte, dies war sehr unangenehm. Im Großen und Ganzen ging es jedoch und ich bin froh, die Entscheidung getroffen zu haben, mir das Tattoo stechen zu lassen.

Svenja Thomas