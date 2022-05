Duales Studium: So läuft die Bewerbung ab

Meist ein Jahr vorher bewirbt man sich für ein duales Studium. Die ersten Online-Bewerbungsportale haben ihre Seiten geöffnet, um Bewerbungen für den Studienbeginn Oktober 2023 entgegenzunehmen. Ein duales Studium ist ein Studium, welches Theorie und Praxis beinhaltet. Man bewirbt sich dafür bei den Unternehmen, die einen ansprechen, direkt, für einen Studiengang, der einen persönlich interessiert. Die Uni ist dann meist eine duale Hochschule oder Ähnliches, die in der Nähe oder im Bundesland ist. Man wechselt dann alle drei Monate zwischen Universität oder Hochschule und dem Unternehmen, bei dem man eingestellt ist.

Die Bewerbungszeit dafür hat nun begonnen, und ich befinde mich nun selbst in dieser Situation. Ich habe mich zuvor für zwei ähnliche Studiengänge entschieden, für die ich mich bewerben möchte. Diese sind digitale Medien und Medien- und Kommunikationswirtschaft. Als nächsten Schritt sucht man sich Unternehmen aus, die einen ansprechen und diese Studiengänge anbieten. Meist findet man dafür auf den Seiten der Hochschulen alle dualen Partner, also eine Liste der Unternehmen, die einen dualen Studiengang in Kooperation mit der Hochschule oder Uni anbieten. Genau dies tat ich. Ich habe mich für die duale Hochschule in Mannheim entschieden, da diese in der Nähe ist und ich bis jetzt nur Positives von dieser gehört habe. Daraufhin habe ich mir mehrere Unternehmen rausgesucht, bei denen ich mir vorstellen kann, zu arbeiten. Wichtig ist dabei wirklich, dass man auf die eigenen Interessen und Eigenschaften achtet und ob das Unternehmen auch wirklich zur Person passt.

Bewerbung online

Im nächsten Schritt geht es an die Bewerbung, die heute online stattfindet. Man schickt also eine Bewerbung über ein Portal raus, welche einen tabellarischen Lebenslauf, ein Anschreiben, Zeugnisse und eventuelle Referenzen und/oder Bescheinigungen und Zertifikate beinhaltet. Zuvor ist dabei wichtig, dass das Anschreiben beispielsweise an das Unternehmen angepasst wird und nicht nur etwas über die Person selbst enthält, sondern auch die Motivation für den Konzern zu arbeiten, genannt wird und warum einen dieser angesprochen hat. Für ein duales Studium wird meist ein Online-Einstellungstest benötigt, der nicht nur Mathe oder das räumliche Vorstellungsvermögen abfragt, sondern beispielsweise auch Grammatik. Wenn man diesen bestanden hat, kommt man in die nächste Runde zum Vorstellungsgespräch.

Eine Bewerbung für ein duales Studium ist somit zwar viel Aufwand, lohnt sich aber dennoch.

Svenja Thomas