Drei Länder müssen es sein

Nachdem ich im April eine Zehn-Tage-Reise nach Wien, Budapest und Bratislava gemacht habe (BAnane berichtete), ging es jetzt nach Portugal, Spanien und Frankreich. Als Städte habe ich mir Porto (Portugal), Valencia (Spanien) und Brest (Frankreich) ausgesucht. Alle drei Städte lassen sich per Flugzeug gut erreichen. Für den Abschnitt Valencia Brest habe ich mich allerdings für eine Busreise entschieden.

Porto bietet die Möglichkeit, neben einer tollen Aussicht auf die Stadt von einer der fünf Brücken und dem traditionellen Portwein, auch viele Tagesausflüge in die Umgebung zu unternehmen. So loht sich auf jeden Fall ein Tagesausflug nach Aveiro und eine Busfahrt nach Lissabon dauert auch nur circa drei Stunden.

Valencia in Spanien birgt neben einem entspannten Tag am Strand auch viele historische Gebäude. Ein persönliches Highlight war die Pride Parade, die zufällig genau in meinen Aufenthalt gefallen ist.

Frankreich bildete den Abschluss der Reise. Brest liegt am Westende der Bretagne. Besonders für Segler und Surfer gibt es hier viele Möglichkeiten, sich in die Wellen zu begeben. Außerdem findet man viele kleine Küstenorte, die sich bequem mit dem Auto abfahren lassen und zum Verweilen mit malerischen Aussichten einladen. Zurück nach Deutschland ging es dann mit dem Bus über Paris – ein Tipp an dieser Stelle: Möchte man noch ein viertes Land besuchen, dann bietet auf dem Rückweg nach Deutschland ein Abstecher nach Belgien an. Die Busverbindung von Brüssel nach Darmstadt gibt es nämlich schon für knapp 20 Euro. Cara Metzner