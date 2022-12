Digitalisierung nutzen

Der Winter ist da und die Kosten für Strom und Gas scheinen unaufhaltsam zu steigen. Nicht nur private Haushalte, sondern auch Schulen und Universitäten sind von den steigenden Preisen betroffen und werden angehalten, wo es nur geht Energie zu sparen. So gibt es teilweise Universitäten, die den Präsenzbetrieb im Winter vor der vorlesungsfreien Zeit zwischen den Jahren einschränken und teils sogar ganz einstellen. Ich empfinde dies als sehr sinnvoll, da Universitäten enorm viel Energie verbrauchen. Allein die Heizkosten für alle Lehrräume, welche zumeist per Zentralheizung beheizt werden, sind enorm. Viele werden völlig unnötig beheizt, da nur in den seltensten Fällen alle Lehrräume gleichzeitig belegt sind. Auch große Aufenthaltsräume wie Atrien oder Foren, deren Zugänge quasi im Sekundentakt geöffnet und geschlossen werden, werden beheizt und die warme Luft wird nach außen abgegeben.

Einer der wenigen positiven Aspekte, den Corona und die Lockdowns mit sich gebracht haben, waren die nötigen Fortschritte im Bereich Digitalisierung. Wieso diese also nicht nun auch nutzen? Mittlerweile lädt ein Großteil der Dozenten Inhalte und teils gesamte Vorlesungen online für den Kurs hoch, um mehr Flexibilität zu ermöglichen. Ebenso werden manche Vorlesungen sogar nur noch online abgehalten, so dass beheizte Lehrräume in der Uni leer bleiben. Diese Beheizung kann man sich durch die offizielle Schließung sparen und trotzdem effektive Vorlesungen halten. Marco Mautry