Die Welt der Sternzeichen und was Jugendliche an der Bergstraße darüber denken

Sternzeichen, die eigentlich Tierkreiszeichen sind, stehen für die zwölf verschiedenen Abschnitte des Tierkreises. Den Beginn des Jahres hat sich die BAnane zum Anlass genommen, sich mit dem Thema zu beschäftigen.

Dadurch, dass man in der Antike glaubte, dass die Sonne in einem Kreis um die Erde herum wandern würde, unterteilten die Menschen diesen Kreis in zwölf Abschnitte und ordneten jedem ein Sternzeichen zu. Diesen Kreis nannten sie dann anschließend Tierkreiszeichen, wie im Internet auf verschiedenen Seiten nachzulesen ist. Heutzutage glauben wir nicht mehr daran, dass die einzelnen Sternzeichen die Jahreszeiten und Weiteres vorhersagen, doch trotzdem gibt es die verschiedensten Charaktermerkmale, die bei einzelnen Menschen, die einem bestimmten Sternzeichen zugeordnet sind, stärker ausgeprägt sind als bei anderen. Auch gibt es verschiedenste Horoskope, die vorhersagen, welches Sternzeichen am besten mit einem anderem zusammenpasst, ob man Glück im nächsten Monat haben wird oder nicht.

Dem Sternzeichen Wassermann wird zum Beispiel nachgesagt, die Aura von etwas Besonderem zu besitzen und es soll angeblich sehr rebellisch, innerlich unter Spannung stehend sowie auffällig und besonders sein. In der spirituellen Astrologie ist er ein heiliges Zeichen und steht für den vollkommenen Menschen, dem hingegen steht der Stier zum Beispiel für das Bewahren. Ob wir an die verschiedenen Merkmale der einzelnen Sternzeichen glauben und ab und zu ein Horoskop lesen und etwas Vertrauen in deren Weissagungen legen, ist uns selber überlassen, doch was denken die Jugendlichen der Bergstraße über die zwölf von 88 Sternzeichen? Und wie sieht es mit dem Gendern von Sternzeichen aus? Etwa Wassermann und Wasserfrau oder Jungfrau und Jungmann? Antonia Ehnes