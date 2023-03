Die vielfältigen Aufgaben einer Alltagsbegleiterin

Heute geht es weiter mit den Einblicken in meine Weiterbildung zur Alltagsbegleiterin – das ist jemand, der sich um pflegebedürftige Menschen in Pflegeeinrichtungen kümmert.

Was wir im Kurs gelernt haben, ist die sogenannte Themenzentrierte Interaktion (TZI), die in drei Ebenen verläuft. Zuerst beschäftigten wir uns mit der Sachebene.

Hier wird das Thema in der Gruppe besprochen, Aufgaben werden verteilt und Fakten gesammelt, danach folgt die Ich-Ebene. Stimmung, Wissen und Persönlichkeit spielen dabei eine große Rolle. Zum Schluss kommt die Wir-Ebene. Hier können auch Spannungen und Konflikte entstehen.

Ein „Wir-Gefühl“ im Team

Besonderes wichtig ist die Atmosphäre. Denn Teamphasen verlaufen wie eine Uhr. Zuerst präsentiert man sich höflich von seiner „Schokoseite“ in der Gruppe, dies wird Forming genannt.

Die Gruppe konstituiert sich und nimmt ihre Aufgabe in die Hand. Danach folgt das Storming: Hier entstehen Spannungen, Konflikte, und die eigene Macht und Position wird ausgespielt. Anschließend kommt das Norming.

Dabei entsteht ein „Wir-Gefühl“, und das Team ist arbeitsfähig. Ein Konsens wird gefunden, und mit Spielregeln wird das Ziel verfolgt. Zum Schluss kommt das Performing, hier können Spitzenergebnisse entstehen, und der Spaß an der Arbeit im Team ist sichtbar.

Wie man mit Stress umgehen kann

Auch Stressbildung und Selbstfürsorge waren ein großes Thema. Stressoren können gebildet werden durch bedeutende Lebensveränderungen wie Umzug, Tod oder Trennung. Aber auch kleine Ärgernisse wie verschlafen zu haben oder Stress durch gesellschaftlich bedingte Ängste wie Energiekrise, Inflation und Klimawandel können dazu führen.

Menschliche Bedürfnisse bilden die Stufen der sogenannten Maslowschen Bedürfnispyramide. Abraham Maslow gilt als der Gründer der humanistischen Psychologie, der die menschliche Selbstverwirklichung untersuchte. Im Unterrichtsfach kreative Beschäftigungen haben wir verschiedene Materialien zum Basteln kennengelernt und einige Anregungen in Form von Modellen bekommen, was man in einer „kreativen Beschäftigungseinheit“ mit Bewohnern oder Tagesgästen alles herstellen kann.

Ein Fühlbrett gebastelt

Jeder Teilnehmer unserer Gruppe durfte sich dabei auch sein eigenes Fühlbrett basteln. Aber wieso wird in Pflegeeinrichtungen eigentlich gebastelt? Solche Beschäftigungsangebote haben zur Aufgabe, die Teilnahme in der Gemeinschaft zu fördern und Freude zu bringen.

Ein weiterer wichtiger Baustein im Unterricht war das Thema gesunde Ernährung. So haben wir verschiedene Lebensmittel und deren Proteingehalt kennengelernt. Denn auch im Alter ist es wichtig, sich gesund zu ernähren.

Über gesunde Ernährung

Oftmals hängen Krankheiten und gesunde Ernährung zusammen. Gesund essen und trinken bedeutet, alle in Lebensmitteln enthaltenen Nährstoffe in der richtigen Relation aufzunehmen.

Essens ist auch mit Vertrauen verbunden. Essen und Trinken ist mehr als Nahrungsaufnahme, es ist auch eine Art Bedürfnisbefriedigung. In nächster Zeit werde ich weiter berichten, wie es mir während meines Kurses zur Alltagsbegleiterin erging. Anna-Lena Geiß