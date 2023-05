Die Sucht nach Instagram, Tiktok und Co.

Johanna (18): Ich versuche jeden Tag maximal 45 Minuten auf Instagram zu verbringen. Dafür habe ich mir extra ein Tageslimit in der App eingerichtet. Manchmal überschreite ich das auch, aber das finde ich nicht so tragisch. Tiktok habe ich schon seit ein paar Monaten nicht mehr, weil ich es etwas gruselig finde, wie schnell man da in irgendwelchen Social Bubbles landet und wie sehr mein Gehirn da abschaltet. Apps wie Snapchat und WhatsApp benutze ich auch sehr gerne, um mit Freunden und der Familie zu kommunizieren und vor allem bei Snapchat auch mal Leute zu sehen. Carolin Dreizler

Jessica (18): Tatsächlich verbringe ich schon seit Längerem nicht mehr so viel Zeit auf Instagram und Co. Das liegt auch daran, dass ich seit der Fastenzeit eine Zeitsperre im Handy eingestellt habe, die meine Bildschirmzeit reguliert. Dadurch bekomme ich immer eine Benachrichtigung, wenn ich meine tägliche Bildschirmzeit überschritten habe. So kam ich zum Beispiel in der letzten Woche auf gerade einmal 30 Minuten, die ich insgesamt auf den Plattformen verbracht habe. Beate Sturm

Alina (19): Ich verbringe täglich circa eine Stunde oder eineinhalb Stunden auf den bekannten Online-Plattformen. Dazu zähle ich zum Beispiel Instagram. Durch die Vorbereitungen auf das Abitur, welches ich gerade schreibe, hat sich meine Nutzung jedoch auf eine Dreiviertelstunde reduziert, da das Lernen vorgeht und zudem auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Svenja Thomas

Stefanie (18): Tagesabhängig verbringe ich so zwei bis drei Stunden auf Instagram, auf anderen sozialen Medien bin ich gar nicht aktiv. Ich versuche meinen Konsum aber bewusster zu gestalten und vor allem wie viel und was ich konsumiere, weil mir von Zeit zu Zeit auffällt, dass mich der Inhalt ziemlich stark beeinflussen kann. Annalena Bauer