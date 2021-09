Die SPD im Bergsträßer Jugend-Check

Zum Wahlprogramm: Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) will für die Zukunft unter anderem den öffentlichen Nahverkehr ausbauen und Busse und Bahnen klimaneutral gestalten. Es soll außerdem mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer geben. Bahnfahren soll in Europa günstiger sein als Fliegen, dazu soll jede Großstadt wieder ans Fernzug-Netz angeschlossen werden. In Bezug auf das Thema Digitalisierung sagt die Partei Folgendes: In jedem Haushalt und in jedem Unternehmen soll es in Zukunft Internet mit einer Bandbreite von mindestens einem Gigabit pro Sekunde geben. Bund, Länder und Kommunen werden außerdem zu mehr Digitalservice verpflichtet. Jeder Schüler soll auf lange Sicht einen eigenen Laptop oder ein Tablet bekommen. Beate Sturm

