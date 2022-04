Die richtigen Hilfsangebote kennen

Laut einer Statistik der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie leiden in Deutschland 18 Millionen Menschen an einer psychischen Erkrankung. Davon sind etwa 20 Prozent Kinder und Jugendliche. In Coronazeiten ist der Zuwachs seelischer Erkrankungen um 17 Prozent angestiegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu den häufigsten Krankheitsbildern zählen Angststörungen und Depressionen. In Deutschland kümmern sich in Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen 13 500 Psychiater um die Betroffenen. In der heutigen BAnane erfahrt Ihr, wo Ihr Euch hinwenden könnt, wenn Ihr aufgrund psychische Probleme Hilfe benötigt.

Telefonisch kann man sich Hilfe holen. © stock.adobe.com- Dan Race

Nummer gegen Kummer: Das Kinder- und Jugendtelefon der Nummer gegen Kummer ist anonym und kostenlos vom Handy und Festnetz unter der Nummer 11 61 11 erreichbar. Jeweils von montags bis samstags in der Zeit von 14 bis 20 Uhr. Zudem gibt es mittwochs und donnerstags im Zeitraum von 14 bis 18 Uhr eine eingerichtete Chatberatung unter Nummergegenkummer.de. Die Berater und Beraterinnen unterstützen Kinder und Jugendliche bei all ihren Problemen, beispielsweise Mobbing, Depressionen oder Ängsten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Telefonseelsorge: Die Telefonseelsorge Deutschland ist ein Angebot in Verantwortung der katholischen und evangelischen Kirchen. Sie richtet sich an jeden Menschen, egal, ob Jung oder Alt, der in einer Krise Unterstützung benötigt. Die Telefonseeloge ist an 365 Tagen, sieben Tage die Woche und rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0800/1 11 01 11 oder 0800/1 11 02 22 erreichbar. Das Angebot ist kostenlos und anonym. Auch ein Chat und eine Mailberatung sind möglich.

U25: Die Plattform U25 (u25-deutschland.de) berät und begleitet Kinder und Jugendliche bei Krisen und Suizidgedanken. Die kostenlose Mailberatung wird durch speziell ausgebildete Gleichaltrige, so genannten Peers, durchgeführt. Man kann sein Anliegen einfach als Nachricht (Helpmail) formulieren. Die Betreuung ist kostenlos, findet anonym statt und unterliegt der Schweigepflicht.

Bei akut psychiatrischen Notfällen und Suizidgedanken sollte man sich immer an die Polizei (110) oder den Rettungsdienst (112) wenden. Anna-Lena Geiß