Die Pandemie ist noch nicht überstanden

Schon seit zwei Jahren macht das Coronavirus uns allen das Leben schwer. Auch ich als Jugendlicher habe stark unter diesem Virus gelitten. Vor allem mein soziales Leben musste ich in den vergangenen zwei Jahren stark zurückschrauben. Natürlich freue ich mich jetzt, dass die Maßnahmen fallen, doch bin ich mir nicht sicher, ob das der richtige Schritt war. Aktuell überwiegt die Euphorie, wieder ohne Hemmungen in Clubs und Bars zu gehen, doch überall stecken sich die Leute mit dem Virus an. Sie haben zwar oft keinen schweren Verlauf, doch auch ich kenne Menschen, die Geschmacks- und Geruchssinn durch das Virus verloren haben. Natürlich sind diese in der Minderheit. Doch genau da liegt der Punkt.

Natürlich freuen sich fast alle, dass sie nun wieder ein „normales“ Leben führen können. Doch sind es eben bei Weitem nicht alle. Einige Menschen, vor allem die mit Vorerkrankungen, sind nun mehr „in Gefahr“ denn je, da sich das Virus nun viel leichter ausbreiten kann. Diese Minderheit an Menschen, die Vorerkrankungen haben, generell anfällig oder alt sind, muss nun noch mehr zurückziehen. Doch das ist eigentlich nicht der Weg, den Deutschland gehen will. Die Bundesrepublik verpflichtet sich nämlich selbst zum Minderheitenschutz in ihrer Gesellschaft. Doch wie sehr nun auch diese Minderheit aktuell geschützt wird oder ob diese einfach fahrlässig übersehen wird, muss jeder selbst beurteilen.

© Pietsch Conny

Bedenken sollte man auch, dass viele sich aktuell „nur“ mit der Omikron-Variante des Virus anstecken. Diese überträgt sich leichter, scheint allerdings auch einen milderen Verlauf mit sich zu bringen. Doch wer sagt, dass das die letzte Mutation war. Sollte es durch die hohen Inzidenzen und Neuansteckungen zu neuen Mutationen kommen, deren Krankheitsverlauf vielleicht härter ist, so hat die gesamte Gesellschaft ein großes Problem. Marco Mautry

