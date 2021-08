Die neuen Sansculottes

Das Feuer ist aus. Die Olympischen Spiele sind vorbei. Was bleibt, sind glückliche Erinnerungen an Tokio, an glückliche Sieger, Rekorde und Medaillenjubel. Was aber auch bleibt, sind traurige Erinnerungen an Verletzungen, verpasste Chancen, steigende Inzidenzen und eine Kleider-Debatte, die uns noch viele Jahre verfolgen wird. Die zentrale Frage: Warum müssen Frauen in knappen Outfits Sport treiben? Dass Turnerinnen, die häufig ihre Beine spreizen, sich in badeanzugähnlichen Kleidern nicht wohlfühlen, ist verständlich. Schließlich stehen sie während ihrer Performance im Mittelpunkt des Interesses – und auch im Mittelpunkt der Fotografen, die jeden Moment der Spiele, auch das mögliche Verrutschen des Höschens, festhalten. Die Lösung für dieses Problem ist einfach wie genial: Sie könnten längere Hosen tragen wie ihre männlichen Kollegen. Die deutschen Turnerinnen haben es vorgemacht – und wurden bejubelt. Die norwegischen Beachhandballerinnen, die statt der vorgegebenen Bikinihöschen eng anliegende Hosen getragen haben, die bis zur Mitte des Oberschenkels reichen, haben eine Geldstrafe kassiert. So steht es im Regular. Zwar wollte Popstar P!NK gleich in die Bresche springen und die sexistisch anmutende Strafe übernehmen; die Norwegerinnen spenden nun aber selbst – an eine internationale Sportstiftung, die sich für die Gleichstellung von Mädchen und Frauen im Sport einsetzt. Das Tragen langer Hosen ist ein doppeltes Statement: für mehr Selbstbestimmung, was die Bekleidung von Sportlerinnen angeht, und für weniger Sexualisierung von Mädchen und Frauen im Sport, was damit direkt einhergeht. Zum ersten Mal seit der Französischen Revolution werden Frauen in Hosen aufgrund ihrer Beinbekleidung zu Aktivistinnen. Bis neulich, Eure BAte

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1