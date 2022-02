Die Müllmenge steigt an

Die BAnane-Jugendredaktion hat den Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) nach der Entwicklung der Müllmenge gefragt.

Wie hat sich die Müllmenge in den letzten Jahren entwickelt?

ZAKB: Also, die Müllmenge ist in den letzten Jahren wirklich angestiegen, zumindest in den zwei letzten Jahren. Die Hauptmüll-Produkte sind Papier, Plastik und Elektroabfälle, welche bei uns täglich alle Container füllen.

Was sind die Gründe für den Anstieg?

ZAKB: Der Anstieg der verschiedensten Ablieferungen bei uns hat aus meiner Sicht auf jeden Fall etwas mit der Situation, die durch das Covid19-Virus entstanden ist, zu tun, denn durch die Einschränkungen und den großen Aufenthalt zu Hause ist der Anteil der Bestellungen aus dem Internet und so auch der Gebrauch von Papier Paketen gestiegen, was sich bei uns auch so zeigt. Dennoch muss ich sagen, dass wir glücklich sind, dass der Müll bei uns abgeliefert wird, da so eine gute und richtige Mülltrennung garantiert wird. Antonia Ehnes