Die Jugend vermisst einen Treffpunkt in Bensheim

Bensheim ist eine schöne Stadt. Darüber ist man sich prinzipiell einig. Doch sollte man immer schauen, an welchen Stellen es etwas zu verbessern gibt. Die BAnane-Jugendredaktion hat sich deshalb an Bensheimer Schulen umgehört und Schüler beziehungsweise Schülervertretungen (SV) befragt, was sie in Bensheim gerne verbessern würden, beziehungsweise was ihnen in Bensheim noch fehlt. Hierbei fielen die Antworten sehr unterschiedlich aus. Von mehr Kultureinrichtungen bis hin zu Jugendcafés wurden reichlich Vorschläge gemacht.

Kim (19): Meiner Meinung nach hat die Stadt Bensheim schon echt viel zu bieten. Mit den Bars bin ich sehr zufrieden und fühle mich sehr wohl, dennoch finde ich, dass Bensheim eine richtige Galerie oder ein Museum mit wechselnden Ausstellungen fehlt. Auch das Theater könnte umfangreicher sein und mehr anbieten. Was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass kein neues großes Gebäude vor die Kirche gebaut wird, da der Marktplatz jetzt echt schön aussieht.

Kristina (SV LFS): Wir als SV der Liebfrauenschule Bensheim finden Bensheim an sich schon sehr schön. Doch hätten wir als Anregungspunkte für Verbesserungen in der Bensheimer Innenstadt den Vorschlag, mehr Sitzmöglichkeiten auf dem Marktplatz zu schaffen, da dieser gerade im Sommer sehr schön ist. Auch fänden wir es gut, wenn man in ganz Bensheim freies WLAN hätte.

Adrian (SV KKS): Uns Schülern an der Karl Kübel Schule fehlt ein belebter Marktplatz wie in Heppenheim, mit Cafés oder Restaurants. Ganz klar fehlen uns kostengünstigere Alternativen zu etablierten Restaurants oder Cafés, vielleicht auch Jugendcafés. Auch fehlt es an weiten Kulturstädten. Es ist schade, dass das Haus am Maiberg in Heppenheim schließen muss, da mit der Schließung eine Kultur und Bildungsstätte verloren geht. Auch wünschen sich viele junge Menschen aus dem Ried bessere Zugverbindungen zu späten Stunden, um besser nach Hause zu kommen.

Julia (18): Mir fehlt es in Bensheim an weiteren Bars. Klar, man hat die bekannten Bars wie die Stadtmühle, Jardin und die anderen, aber trotzdem fehlt mir irgendwie noch so eine „klassische“ Bar in Bensheim. Marco Mautry

Victoria (17): Generell vermisse ich in Bensheim nicht so viel. Ich finde es allerdings sehr schade, dass immer wieder viele Geschäfte leer stehen oder geschlossen werden. Auch das Neumarktcenter könnte man meiner Meinung nach viel besser nutzen, anstatt es einfach leer stehen zu lassen. Über ein Geschäft mit regionalen Produkten und eine zentrale Grünfläche, beispielsweise auf dem Marktplatz, würde ich mich außerdem freuen. Durch eine Rasenfläche könnte man einen Treffpunkt zum Picknicken und Entspannen schaffen und hätte gleichzeitig noch immer die Möglichkeit, Buden für Feste oder Weihnachtsmärkte aufzubauen. Mia Eck

Sophie (18): Meiner Meinung nach hat Bensheim schon relativ viel zu bieten. Wir haben gute Restaurants und viele Läden in der Innenstadt. Und auch für Jugendliche hat Bensheim einige Bars und Clubs zu bieten. Das Einzige, was mir persönlich hier fehlt, ist ein großer Park mit gemütlichen Sitzgelegenheiten. Beate Sturm

Bernhard: Ich wohne seit ungefähr zehn Jahren in Bensheim und mir persönlich fehlt hier nicht viel. Eine Art Treffpunkt in der Stadt für Jugendliche, egal ob im Freien oder drin, würde ich mir als Jugendlicher wünschen. Man könnte dort neue Leute kennenlernen oder sich austauschen. Eine andere Idee wäre eine kleine Parkanlage oder eine Verbesserung der Taunusanlage als Versammlungspunkt. Anton Leicht

Noel (15): Mir persönlich fehlen Klamottengeschäfte, die jugendorientiert sind. Ebenfalls vermisse ich kleine Imbisse, wo man nur Kleinigkeiten essen kann. Kurz gesagt, ich wünsche mir eine attraktive Innenstadt für Jugendliche sowie eine Marktplatzbelebung. Anna-Lena Geiß

Luisa (16): Ich persönlich finde, dass Bensheim eigentlich gar nicht so viel fehlt. Auf Jugendliche bezogen muss ich sagen, dass wir uns in den letzten Jahren Orte oder Plätze gesucht haben, die okay für uns sind und wir hier unsere Freizeit verbringen und abhängen können. Mehr Läden zum Shoppen oder Imbisse, wie etwa Pizza Hut fände ich jedoch auch gut als Verbesserung. Antonia Ehnes