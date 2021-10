Die Ferien sind in vollem Gange. Die Inzidenz steigt. Die hessische Bevölkerung ist in die Herbstferien aufgebrochen und genießt die freie Zeit in deutschen Landen. Urlaub im eigenen Land ist durch die Corona-Pandemie so angesagt wie noch nie. Das heißt aber auch, dass so viele Leute wie selten zuvor sich an den deutschen Sehenswürdigkeiten tummeln. Egal, ob Sandburgbauen an der Nordsee, paddeln auf der Mecklenburgischen Seenplatte, Mountainbiking im Bayerischen Wald oder Wandern im Erzgebirge – die Hessen kommen. Egal, ob Zoo- oder Museumsbesuche, Sommerrodelbahnen, Bowling, Kartfahren oder Kletterwald – HP-Kennzeichen verraten uns, dass nicht nur Hessinnen und Hessen im Allgemeinen, sondern Bergsträßerinnen und Bergsträßer im Besonderen on the road sind. Und das zwei lange Wochen. Genießt es, denn in den nächsten Jahren wird es im Herbst nur eine einzige Ferienwoche geben. Nur sieben Tage Pause anstelle der sonst 14 Tage. Eine zweimalige Sache unserer Schulzeit, über die wir sicher noch unsere Enkelkinder informieren werden, wenn sie in ihre ersten Herbstferien aufbrechen: „Wisst ihr, liebe Kinder, damals, in den Jahren 2022 und 2023, da gab es jeweils nur eine Woche Herbstferien für uns – und alle Hessischen Schulkinder und ihre Familien sind gleichzeitig aufgebrochen, um Urlaub im eigenen Land zu machen. Mensch, war das ein Stau Richtung Norden und Richtung Süden. Die A5..!“ Aber solange wir noch selbst zur Schule gehen, freuen wir uns lieber über unsere aktuellen Ferien und darüber, dass erst die Hälfte davon vorüber ist. Viel Spaß in der zweiten Herbstferienwoche. Bis neulich, Eure BAte

