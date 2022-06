Die Frage von Gerechtigkeit und Schicksal im Schultheater

Im ganzen Universum findet man nicht ein Körnchen Gerechtigkeit! Egal wo man sucht, es gibt sie nicht.“ Dieses und viele weitere Zitate beschäftigen eine kleine Gruppe von Schülern am Goethe-Gymnasium in Bensheim nun schon seit etwa zwei Jahren. Das genannte Zitat stammt nämlich aus dem Theaterstück „Ein Tod namens Mort“, welches sich die Theater-AG zur Aufgabe gemacht hat. Ungefähr 40 Schüler, betreut durch zwei Lehrer, arbeiten nun schon seit 2020 an dem Stück. Durch die Pandemie gab es immer wieder zahlreiche Verschiebungen, aber letztendlich sind wir an den beiden letzten Wochenenden mit dem Stück auf die „Bretter, die die Welt bedeuten“ gegangen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Stück beschäftigt sich auf eine humorvolle Art mit den Fragen um Schicksal und Gerechtigkeit, wie man es dem obigen Zitat entnehmen kann. Die verschiedenen Fäden von mehreren Hauptcharakteren verbinden sich im Finale des Stücks zu einem und am Ende wird sogar das Schicksal umgangen, um ein Leben frei von Vorbestimmung zu leben.

Gemeinsam haben sich die Mitglieder der Theater-AG auf die Vorstellungen vorbereitet und sind nun glücklich, dass diese ein Erfolg waren. © Dreizler

Insgesamt gab es sechs Aufführungen, bei denen man sich seine Hauptrolle immer mit jemandem geteilt hat. Wenn man nicht in seiner großen Rolle war, hatte man trotzdem alle Hände voll zu tun, da man zum Beispiel als Statist im Hintergrund mitspielte oder sich beim Umbau und beim Vorhang beteiligte. Zwar waren die Aufführungen immer recht stressig und auch anstrengend, aber die Aufregung und die Hektik lösen sich beim ersten Applaus auf. Zu wissen, dass das Publikum mitfiebert und das, was die AG ihm präsentiert, interessant und lustig findet, löst die ganze Anspannung, die sich während der Probenzeit angesammelt hatte.

Gemeinsam auf die Aufführungen vorbereitet

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auf der einen Seite war man natürlich aufgeregt, weil man wusste, man tritt gleich auf die Bühne und spielt dabei einen Menschen, der man gar nicht selbst ist, aber auf der anderen Seite hatte man auch trotz des Stresses eine unglaublich gute Zeit. Zur Vorbereitung traf man sich bereits einige Stunden vor Einlass und verbrachten die Zeit mit schminken und verkleiden. Es wurde viel gelacht, gegessen und geredet, kurz gesagt: Man hatte eine entspannte Zeit mit den unterschiedlichsten Leuten der Schule.

Drei Stunden, so lange ging das Theaterstück, war volle Konzentration angesagt. Aber sobald der erste Auftritt geschafft war, kam einem die Aufregung auch gar nicht mehr so groß vor. Man freute sich stattdessen an den Lachern, welche man erntete und genoss vor allem ganz am Schluss den letzten langen Applaus. Nach einer Vorstellung mischte man sich draußen an der frischen Luft unter die Leute und tauschte sich mit Lehrern, Eltern und Schülern über das Stück aus.

Und ganz egal, welche Rolle man nun spielte, an dem Gemeinschaftsgefühl und der Teamfähigkeit, die sich über die lange Zeit entwickelt hatte, hatte jeder seinen Anteil. Zwei Jahre lang hatten wir uns als AG jeden Dienstag und je näher die Aufführungen rückten, auch samstags getroffen. Während dieser Zeit galt es genau dieses angesprochene Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln und natürlich auch das Stück so gut es ging vorzubereiten.

Jeder, der sich das Stück angesehen hat, kann sich denken, wie viel Zeit und Arbeit es gekostet hat und das nicht nur für uns als Schauspieler auf der Bühne: Es haben sehr viel mehr Leute mitgewirkt, die man vielleicht nicht direkt sieht. Die Techniker, die uns das Musik- und Lichtspektakel ermöglichten, der Kunst-Kurs, der alle Requisiten hergestellt hat, die Arbeit der beiden verantwortlichen Lehrern und die Leute, die alle Bühnenbilder entworfen und gemalt haben.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Aber am Ende zahlte sich die Arbeit mehr als aus und ich selbst würde bei dem nächsten Stück wieder mitspielen, würde ich bis dahin noch nicht meinen Abschluss gemacht haben. Carolin Dreizler