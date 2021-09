Die FDP im Bergsträßer Jugend-Check

Zum Wahlprogramm: Die Freie Demokratische Partei (FDP) fordert, die Wirtschaft nach der Pandemie zu entfesseln. Sie setzen auf die soziale Marktwirtschaft, will dafür die Unternehmenssteuerlast auf 25 Prozent senken und die Gewerbesteuer abschaffen. Bei der Einkommenssteuer soll der Mittelstandsbauch abgeschafft werden, die Steuerlast bei kleinen und mittleren Einkommen gesenkt werden und der Spitzensteuersatz verschoben werden. In Sachen Klima strebt die FDP ebenso die freie Marktwirtschaft an und tritt für eine Ausweitung des Emissionshandels mit Zertifikaten ein. Beim Thema Bildung will die Partei zentrale, bundeseinheitliche Elemente festlegen. Chancengleichheit soll erreicht werden, und Studierende sollen einen Grundbetrag von 200 Euro bekommen. Die FDP stehe für die Digitalisierung ein und ist beispielsweise auch für die Cannabis-Legalisierung. Svenja Thomas

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1