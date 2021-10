„Die britische Regierung hat bei den Spritpreisen zu spät reagiert“

In Deutschland steigen die Preise für Benzin aktuell immer weiter an. So zahlt man für Super E10 an fast allen Tankstellen zurzeit schon über 1,60 Euro pro Liter. Doch anderswo sieht das Ganze noch etwas schlimmer aus und geht schon deutlich länger. Denn auch in Großbritannien gehen die Summen, die für Benzin anfallen, in rekordverdächtige Höhen. Wie es dazu kommt und wie es die Bevölkerung Englands trifft, erklärt Heike Harding (kleines Bild), die in England lebt.

Was ist das aktuelle Problem mit Benzin in England?

© Mautry

Heike Harding: Das Hauptproblem mit dem Benzin war, dass es bei uns zu wenig Lkw-Fahrer gibt, die das Benzin zu den Tankstellen fahren können. Hierfür wurde dann letztendlich die Armee eingesetzt, wodurch das Problem weitestgehend gelöst wurde.

Welche Gründe hat der Fahrermangel?

Harding: Zum einen ist es der Brexit, mit dem viele nicht zufrieden sind und zum anderen die Corona-Pandemie. Viele Lkw-Fahrer sind in ihre Heimat zurückgekehrt oder in einen frühzeitigen Ruhestand gegangen. Zudem konnte man im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie keine neuen Fahrer ausbilden, weshalb in England rund 100 000 Fahrer fehlen. Die britische Regierung wurde Monate zuvor auf dieses Problem hingewiesen, reagierte aber viel zu spät.

Wie treffen Sie diese Probleme ?

Harding: Mich treffen die hohen Spritpreise kaum. Meinen Mann allerdings umso mehr. Dieser fährt jeden Tag für seine Arbeit mit dem Auto und die steigenden Spritpreise machen seinen Alltag deutlich schwerer.