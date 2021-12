Die Bestellung von Impfstoff ist kompliziert

Wie können wir die Pandemie stoppen? Die Antwort darauf ist oft eine Impfung, die es nun ja auch gibt. Von der Booster-Impfung wird in letzte Zeit sehr viel gesprochen und um mich etwas mehr zu informieren, habe ich meine Hausärztin nach ihrer Meinung gefragt und auch nachgehakt, wie sie das mit dem Impfen organisieren. Sie erklärte mir Folgendes:

Keine überraschende Entwicklung

Überrascht sei sie persönlich nicht wirklich gewesen, als herauskam, dass die Wirkung des Impfstoffes nachlässt, denn Auffrischungen seien bei eigentlich jeder Impfung nötig. Wichtig sei auch zu wissen, dass man bei fast allen erst mit drei Impfungen eine Immunisierung erreicht habe. Das Ziel der ersten Impfung sei es, das Immunsystem in Alarmbereitschaft zu versetzten. Bei der zweiten Impfung merke das Immunsystem, dass es etwas gäbe, was es schon kenne und reagiere darauf, um den Körper vor dem fremden Eindringling zu schützen. Mit der dritten Impfung würden dann die Gedächtnis-Zellen angeregt, sodass sie Aktivität zeigen und Effektor Zellen bilden würden, welche für die Antikörperbildung zuständig seien. Auch seinen Nachwirkungen etwas völlig Normales, da der Körper sich nun mal wehre.

Am Anfang durften Hausärzte ja noch nicht impfen, trotzdem seien viele Patienten zu ihnen in die Praxis gekommen, um nach ihrer Meinung zu fragen. Als sie begannen zu impfen, fiele auf, dass viele darauf gewartet und sich gefreut hätten, sich von ihrem Hausarzt impfen lassen zu können. Das Team musste das Impfen in den Alltag integrieren, freie Räume und Zeit schaffen. Jede Praxis regelte es auf ihre Art und Weise, einige führten Impftage ein, die anderen Impfstunden. Manche Praxen hätten auch am Wochenende geöffnet. Auch die Impfstoff-Bestellung sei kompliziert. Jeder Arzt bekomme eine begrenzte Menge an Impfstoff zugeteilt und müsse diese auf die Patienten verteilen.

Der Impfstoff erfordere ebenfalls eine spezielle Aufbereitung, die Spritzen müssten aufgezogen und in einem begrenzten Zeitraum verimpft werden. Die Ärzte müssten außerdem ihre Patienten über eventuelle Nebenwirkungen aufklären und diese auch nach der Impfung 15 Minuten überwachen. Jede Impfung müsse dokumentiert werden, Zertifikate gedruckt und die gesamte Anzahl der verimpften Dosen müsse an die Kassenärztliche Vereinigung weitergegeben werden.

Zum Schutz der Patienten

Somit gestalte sich die Coronaimpfung komplizierter und zeitaufwendiger als die üblichen Impfungen im Praxisalltag. Was das Praxisteam auch mache, sei seine Patienten, welche nicht selbstständig in die Praxis kommen könnten, bei ihnen zu Hause zu impfen, wofür diese sehr dankbar seien und sich freuen würden. Diese Herausforderungen nehme das Team jedoch gerne in Kauf, da es die Patienten vor einer Infektion schützen wolle und so dazu beitragen könne, die Pandemie zu bekämpfen. Antonia Ehnes