Die Bergsträßer Jugend verzichtet lieber auf’s Fasten

Bergstraße. Die Fastenzeit ist in der christlichen Religion der 46-tägige Zeitraum vor Ostern. Sie besteht aus 40 Fastentagen und sechs freien Tagen, welche die Sonntage darstellen, an denen nicht gefastet wird. Dieses Jahr begann die Fastenzeit am 22. Februar und endet am Samstag, 8. April.

Die Christen fasten, um an Jesu Christi zu denken, der in den Wochen vor Ostern 40 Tage in der Wüste verbracht hat. Nach dem Neuen Testament fastete und betete Jesus dort vor seinem öffentlichen Wirken. Die BAnane-Jugendredaktion hat nun unter Jugendlichen gefragt, ob diese fasten und warum.

Lilly (19): Ich habe bis dato noch nie bewusst gefastet. Es gibt Phasen, in denen ich versuche, auf gewisse Dinge wie beispielsweise Süßigkeiten oder mein Handy weitestgehend zu verzichten beziehungsweise den Konsum etwas einzuschränken, jedoch dann nie in der Fastenzeit. Es gibt mit Sicherheit Menschen, denen dieser festgelegte Zeitraum bei ihren Vorhaben hilft, aber ich empfinde dies als wenig sinnvoll, wenn man nach der Fastenzeit wieder in alte Gewohnheiten zurückkehrt. Selbstverständlich ist dies immer noch besser, als gar nicht zu verzichten, noch besser wäre es jedoch, dies dauerhaft in seinem Leben zu etablieren. Svenja Thomas

Miriam (16): Ich persönlich faste nicht. An sich ist Fasten eine gute Idee, aber ich selbst habe keinen wirklichen Bezug zu dem Thema und dem Glauben. Außerdem muss ich ehrlich sagen, dass ich gar nicht wüsste, auf was ich in der Fastenzeit verzichten könnte.

Luisa (17): Ich faste nicht und ich finde, ich brauche keinen extra Anlass, um auf etwas zu verzichten. Wenn ich auf Zucker verzichten möchte, kann ich das auch in anderen Zeiten im Jahr machen. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich mich mit diesem Thema auch noch nicht außerhalb des Religionsunterrichtes beschäftigt habe. Antonia Ehnes

Leonie (18): Ich verzichte in diesem Jahr auf Süßigkeiten – vor allem Schokolade, Gummibärchen et cetera. Obwohl es am Anfang eine Überwindung war, habe ich das Fasten bisher durchgehalten und festgestellt, dass es mir mit der Zeit immer leichter gefallen ist. Das mache ich, weil ich normalerweise sehr gerne Süßes esse und durch die Fastenzeit versuchen möchte, mit dieser Gewohnheit zu brechen und meinen Konsum dauerhaft zu reduzieren. Insgesamt finde ich Fasten eine tolle Möglichkeit, sich schlechter Gewohnheiten bewusst zu werden und diese zu ändern. Daher faste ich eigentlich jedes Jahr!

Jessica (18): Dieses Jahr faste ich, was meine Handy- beziehungsweise Bildschirmnutzung angeht. Da ich nach den Osterferien Abitur mache, dachte ich, es wäre praktisch, diese Ablenkung auf ein Minimum zu reduzieren. Bisher hat das sehr gut geklappt und es ist mir auch nicht sonderlich schwergefallen. Mia Eck

Viktoria (19): Ich habe nicht gefastet, weil mich die Fastenzeit selbst nicht wirklich interessiert.

Johanna (18): Ich habe nicht gefastet, weil ich aktuell kurz vor meinem Abitur stehe und da einfach nicht den Kopf fürs Fasten hatte. Zudem könnte ich in dieser stressigen Zeit unmöglich auf meine Nervennahrung wie Schokolade verzichten.

Florian (20): Ich habe mir dieses Jahr kein aktives Fastenziel gesetzt. Prinzipiell finde ich es fraglich, wenn man sich nur diese Zeit auswählt, um auf etwas schwer Verzichtbares zu verzichten und in der restlichen Zeit sich gar nicht zurückhält. Ich finde es jedoch sehr gut, falls man in dieser Zeit bemerkt, wieso das Verzichten auf etwas schwerfällt und damit weiterarbeitet in Richtung „Selbstverbesserung“. Das ist natürlich nicht nur in der Fastenzeit möglich, aber die „Tradition“ erleichtert sicherlich Überwindung.

Yannick (21): Ich habe nicht gefastet. Ich mag es nicht zu verzichten und ich wüsste auch gar nicht, was ich weglassen sollte.

Ramon (20): Ich faste eigentlich nie. Natürlich sehe ich schon auch einen Sinn dahinter, allerdings müsste man das, wenn es um die eigene Gesundheit geht oder man schlechte Gewohnheiten loswerden will, länger machen. Marco Mautry