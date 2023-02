Die BAnane- Wochenvorschau

Weltweit. Am 20. Februar (Montag) findet weltweit der Tag der sozialen Gerechtigkeit statt. Es handelt sich hierbei um einen Aktionstag, der im Jahr 2009 von den Vereinten Nationen (UNO) eingeführt wurde. Der Tag soll an das Leitbild der sozialen Gerechtigkeit in Gemeinschaften erinnern. In Deutschland wird soziale Gerechtigkeit als ideales Ziel angesehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weltweit. Am 22. Februar (Mittwoch) findet der „Behaupte dich gegen Mobbing Tag“ statt. Zur Feier des Tages wird von den Teilnehmern unterschrieben, dass sie Mobbing nicht unterstützen, und sie tragen aus Solidarität ein pinkes T-Shirt. Die Wahl fiel auf ein pinkes T-Shirt, weil die Kampagne von zwei Studentinnen begonnen wurde, deren Kommilitone für das Tragen eines rosafarbenen Hemds gemobbt wurde. Anna-Lena Geiß Quelle: Wikipedia