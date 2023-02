Die BAnane- Wochenvorschau

Weltweit. Am 13. Februar (Montag) findet weltweit der Tag des Radios statt. Im Jahre 2012 fand dieser Tag erstmalig statt, nachdem die Generalkonferenz der UNESCO das Datum zur Erinnerung an die Gründung des United Nations Radio am 13. Februar 1946 vorgeschlagen hatte. Das Radio ist das meistgenutzte Medium in Deutschland mit knapp 75 Prozent täglicher Nutzung.

Weltweit. Am 14. Februar (Dienstag) findet jährlich der weltweite Safer Internet Day statt. Der Aktionstag rückt das Thema Sicherheit im Internet und in den neuen Medien in den Fokus. Dabei soll die Sensibilität für das Thema „sicheres Internet“ gefördert und Menschen aller Altersgruppen dazu bewegt werden, der Sicherheit im Netz mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Der Safer Internet Day (SID) geht auf die Initiative der europäischen Union und das europäische Netzwerk (Internet Safety for Europe) zurück. Anna-Lena Geiß Quelle: Wikipedia