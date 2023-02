Die BAnane- Wochenvorschau

Grenada. Am 7. Februar 1974 erhielt Grenada seine Unabhängigkeit von Großbritannien. Doch die karibische Insel ist immer noch Teil des Commonwealth und somit unter der Schirmherrschaft Großbritanniens und von König Charles des Dritten. Grenada ist, nach Indonesien, der größte Produzent und Exporteur von Muskatnüssen.

Weltweit. Am 11. Februar ist der Welttag der Kranken. Dieser wurde von Papst Johannes Paul II eingeführt, um aller von Krankheit betroffenen Menschen zu gedenken. Ferner wird Papst Franziskus an diesem Tag eine Rede im Petersdom halten. Somit soll der Tag auch zur Auseinandersetzung mit dem Thema anregen.

Deutschland. Am 12. Februar wird in Berlin erneut das Abgeordnetenhaus, das Parlament des Bundeslandes, gewählt. Grund dafür: mehrere Fehler bei der Wahl am 26. September 2021, zum Beispiel temporär geschlossene Wahllokale. Annalena Bauer