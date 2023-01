Die BAnane- Wochenvorschau

Indien. In Indien wird am 30. Januar der National Martyrs’ Day gefeiert. Dieser Gedenktag wird zu Ehren aller indischer Patrioten und Märtyrer zelebriert. Zudem wurde an diesem Tag im Jahr 1948 Mahatma Gandhi ermordet.

Nauru. Der Inselstaat Nauru liegt im Pazifischen Ozean und hat 11 550 Einwohner. Am 31. Januar feiert der Staat seine Unabhängigkeit. Diese erhielt er im Jahr 1968. Zuvor war er unter australischer Vorherrschaft.

USA, Kanada. Der 2. Februar datiert in den Vereinigten Staaten und Kanada den „Murmeltiertag“. Um Wettervorhersagen für den kommenden Winter zu treffen, werden an diesem Tag im Rahmen von Volksfesten Waldmurmeltiere zum ersten Mal im Jahr aus ihrem Bau gelockt.

Sri Lanka. Der Inselstaat Sri Lanka feiert am 4. Februar seinen Unabhängigkeitstag. Diese erhielt er 1948 vom Vereinigten Königreich. Marco Mautry