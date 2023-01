Die BAnane- Wochenvorschau

USA. Seit 1986 wird in den USA am jeweils dritten Montag des Jahres (2023 ist das der 16. Januar) der Martin Luther King Jr. Day begangen. Dieser findet zu Ehren Martin Luther Kings, einem der bekanntesten Bürgerrechtler des 20. Jahrhunderts, statt. Er setzte sich bis zu seiner Ermordung am 4. April 1968 gegen die Rassentrennung ein. Mit seiner Rede „I have a dream“ begeisterte er Tausende Menschen.

USA. Seit 1973 wird in den Vereinigten Staaten am 16. Januar der Tag des Nichtstuns zelebriert.

International. Ein weiterer kurioser Feiertag findet am 21. Januar statt: der Internationale Tag der Jogginghose. Vier Österreicher hatten 2009 die Idee zu diesem Tag. Sie kamen an Fasching komplett in Jogginghosen zur Schule. Bei der ersten internationalen Auflage 2010 teilten 130 000 Teilnehmer auf der Facebook-Seite der Aktion von sich Bilder, wie sie in Jogginghose zur Schule oder ins Büro gingen. Anton Leicht