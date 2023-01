Die BAnane- Wochenvorschau

Schweiz. Am 2. Januar feiert man hier in einigen Gegenden den Berchtoldstag. An diesem haben Kantonen wie Aargau, Bern und Zürich arbeitsfrei. Man kann diesen Feiertag mit unserem Drei Königen Tag vergleichen. Gefeiert wird er besonders von der alemannischen Bevölkerung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

USA. Hier wird am 2. Januar der Nationale Feiertag für die Reisesicherheit von Tieren gefeiert. Eingeführt wurde er von einer Anwältin, die sich für Tierrechte einsetzt. An diesem Tag soll aufgeklärt werden, wie Tiere sicher transportiert werden können und gleichzeitig wird auf die Gefahren des Tiertransportes aufmerksam gemacht.

Deutschland. Am 2. Januar der Waldmännchen-Tag gefeiert. Dieser Tag geht auf eine heidnische Tradition zurück. Hier ging es darum, die Waldarbeiten einzustellen. Später wurde es auf Bergarbeiten übertragen, wer sich nicht an das Arbeitsverbot hielt, traf dann auf das Waldmännchen. Dieses wurde so aus seiner Winterruhe gerufen und strafte oft mit dem Tod. Der Tag ist ein Unglückstag. Antonia Ehnes