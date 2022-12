Die BAnane- Wochenvorschau

Haiti. Der Inselstaat Haiti feiert am 1. Januar den Tag seiner Unabhängigkeit. Diese erhielt die Republik im Jahr 1804 von Frankreich.

Kuba. Der 1. Januar datiert in Kuba den Sieg der Revolution beziehungsweise den Tag der Befreiung. Dieser Tag soll an die Stürzung des ehemaligen kubanischen Diktators Fulgencio Batista durch die Revolutionäre erinnern.

Sudan. Die Republik Sudan, welche geografisch im Nordosten Nordafrikas liegt, feiert am 1. Januar den Tag ihrer Unabhängigkeit. Diese erhielt der Staat im Jahr 1956. Zuvor befand sich die Republik unter ägyptisch-britischer Vorherrschaft.

Tschechien/Slowakei. In Tschechien und der Slowakei wird seit 1933 am 1. Januar der Tag der Republiken gefeiert. An diesem Tag wurde die Tschechoslowakei geteilt und beide Staaten separierten sich voneinander. Marco Mautry