Die BAnane- Wochenvorschau

Advent. Seit gestern, dem vierten Advent, brennt bei vielen Christen die vierte Kerze am Adventskranz. Advent heißt so viel wie Ankunft und beschreibt die vier Wochen vor Heiligabend, in der sich Christen auf Weihnachten vorbereiten. Manchmal fällt der vierte Advent zufällig auf Heiligabend, aber auch wenn nicht, ist es bis Weihnachten nicht mehr lange.

Chanukka. Am Abend des 18. Dezembers ist der Beginn des jüdischen Lichterfestes Chanukka. Etwa 164 v. Chr. besetzten die griechischen Seleukiden Jerusalem und plünderten unter anderem den Tempelschatz. Nach dem Sieg des jüdischen Volkes über die Seleukiden begann die Restaurierung des Tempels. Dabei fand man Erzählungen nach einen siebenarmigen Kronleuchter, der mit nur wenig geweihtem Öl acht Tage brannte. Heutzutage feiert man acht Nächte lang das Wunder des Kronleuchters. Anton Leicht