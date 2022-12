Die BAnane- Wochenvorschau

Finnland. Am 6. Dezember (Dienstag) wird jedes Jahr der Unabhängigkeitstag in Finnland gefeiert. Der bürgerliche Senat unter der Führung des Senatspräsidenten Peter-Evin Svinhufvud hatte am 4. Dezember 1917 die Unabhängigkeitserklärung beim finnischen Parlament eingereicht, welches die Unabhängigkeit befürwortete. Svinhufvud erklärte daraufhin am 6. Dezember Finnland für unabhängig. Der Unabhängigkeitstag wird seit dem Jahre 1919 gefeiert und ist der Nationalfeiertag des nordeuropäischen Landes.

International. Am 10. Dezember (Samstag) findet der Tag der Menschenrechte statt. Dieser Gedenktag wird anlässlich der Erklärung der Menschenrechte gefeiert. Im Jahre 1948 wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) verkündet. 1950 wurde durch die UN-Revolution der 10. Dezember zum internationalen Gedenktag proklamiert. Anna-Lena Geiß