Die BAnane- Wochenvorschau

Barbados. Der atlantische Inselstaat Barbados feiert am 30. November den Tag der Unabhängigkeit. Bis zum Jahr 1966 befand sich der Staat in einer direkten Abhängigkeit vom Vereinigten Königreich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schottland. Der St. Andrew’s Day (deutsch: Andreastag) ist in Schottland ein Feiertag, an dem der Nationalheilige Sankt Andreas verehrt wird. Dieser war ein Apostel und ist von großer Bedeutung für dieses Land, da er ein Symbol für die schottische Autonomie und den christlichen Glauben darstellt. Dieser Tag wird immer am 30. November gefeiert.

Liberia. Der westafrikanische Staat Liberia gedenkt am 1. Dezember jeden Jahres Mathilda Newport. Der Tag heißt daher „Mathilda Newport Day“ und soll an ihre Rettungsaktion erinnern, bei der sie die ersten Siedlerkolonien von Monrovia rettete.

Zentralafrikanische Republik. Jedes Jahr am 1. Dezember feiert die Zentralafrikanische Republik den Tag ihrer Republikanisierung im Jahr 1958. Marco Mautry