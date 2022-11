Die BAnane-Wochenvorschau

Weltweit. Am 14. November (Montag) findet der Welt-Diabetes-Tag statt. Dieser Tag wurde im Jahre 1991 von der international Diabetes Federation (IDF) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als weltweiter Aktionstag eingeführt, um auf die steigende Verbreitung des Diabetes mellitus aufmerksam zu machen. Der 14. November wurde gewählt, da dieser der Geburtstag von Sir Frederick Banting, der gemeinsam mit Charles Best im Jahre 1992 das Insulin entdeckte, ist.

International. Am 16. November (Mittwoch) findet der internationale Tag der Toleranz statt. Vor 25 Jahren umzeichneten 185 Mitgliedsstaaten der UNESCO die Erklärung der Prinzipien zur Toleranz. Toleranz ist „eine Tugend, die den Frieden ermöglicht“ und dazu beiträgt „den Kult des Krieges durch eine Kultur des Friedens zu überwinden.“ Sie stützt sich auf die Werte wie Menschenrechte des Menschen. Anna-Lena Geiß