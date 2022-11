Die BAnane- Wochenvorschau

Deutschland. Der 9. November ist vermutlich der Tag der deutschen Geschichte, an dem die meisten denkwürdigen Ereignisse stattfanden. So im Jahr 1918, als der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann die Republik ausrief und das rund 50-jährige Kaiserreich endete. Zeitgleich war dies der Beginn der Novemberrevolution. Exakt 20 Jahre später fand in Deutschland ein großes Verbrechen an der Menschheit statt. In der Reichskristallnacht vom 9. auf den 10. November kam es durch das nationalsozialistische Regime zu organisierten Gewaltmaßnahmen gegen Juden. Synagogen wurden niedergebrannt, Juden aus ihren Häusern geholt und auch getötet. Auch markiert dieses Datum im Jahr 1989 einen sehr großen Tag Deutschlands: Die Mauer zwischen Ost- und Westdeutschland fiel, die zuvor über 28 Jahre lang das Land und Berlin in zwei Teile geteilt hat.

Commonwealth. Das Commonwealth und einige europäische Staaten gedenken am 11. November jedes Jahres den Gefallenen der beiden Weltkriege in Form des Veterans Day. Marco Mautry