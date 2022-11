Die BAnane- Wochenvorschau

Weltweit. Am 31. Oktober wird Halloween gefeiert. Besonders in der USA sowie in Irland wird Halloween sehr groß gefeiert. Die Tradition stammt ursprünglich von den Kelten, die davon überzeugt waren, dass in der Nacht zu Allerheiligen die Seelen der Toten zurückkehren und deswegen große Feuer entfacht haben. Die Geister, die trotz der Feuer nicht ihre alten Häuser gefunden haben, spukten dem Glauben nach die ganze Zeit herum und erschreckten ihre Mitmenschen. Auch verkleideten sich die Menschen in abschreckenden Kostümen, um von den Toten nicht erkannt zu werden. Diesen Brauch brachten dann irische Einwanderer mit in die USA. Dort ziehen alljährlich verkleidete Kinder von Haus zu Haus und fragen nach Süßigkeiten. Nach Deutschland kam Halloween in den 1990er-Jahren und auch hierzulande sieht man jedes Jahr verkleidete Kinder durch die Nachbarschaften ziehen und nach Süßigkeiten fragen.

Deutschland. Am 31. Oktober feiern die Menschen, welche dem evangelischen Glauben angehören, den Reformationstag. An diesem Tag wird dem Thesenanschlag von Martin Luther gedacht, der die Reformation der Kirche zur Folge hatte. Der Geschichte nach soll Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an das Tor der Wittenberger Schlosskirche gehämmert haben. Dies ist jedoch nicht nachgewiesen, fest steht nur, dass Luther seine 95 Thesen dem Erzbischof in Mainz und Magdeburg hat zukommen lassen. In einigen Bundesländern ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag.

Mexiko. Vom 31. Oktober bis 2. November findet in Mexiko der Tag der Toten statt, der dort „Día de los Muertos“ genannt wird und einer der wichtigsten Feiertage des Landes ist. An diesem Tag gedenken die Mexikaner ihrer Verstorbenen. Wichtig ist hier, dass es kein Trauerfest ist, sondern ein prachtvolles, lautes und buntes Feiern der Toten. Die Straßen sind geschmückt, in jedem Haushalt findet man Altare und ganz viele verschiedene Totenköpfe. Das Volk glaub daran, dass die Toten ihre Familien in dieser Nacht besuchen kommen und bereiten ihnen ein Festmahl. 2003 wurde dieser besondere Feiertag von der UNESCO in die Liste der Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit aufgenommen.

Deutschland. Am 1. November gedenkt die katholische Kirche aller Heiligen. Das christliche Fest trägt daher passend den Namen Allerheiligen. Dabei wird all derer gedacht, die ihr Leben nach dem christlichen Glauben geführt haben. In einigen Bundesländern ist Allerheiligen ein gesetzlicher Feiertag. Am 2. November hingegen wird an Allerseelen all der Seelen gedacht, die sich im Fegefeuer befinden. Die an diesem Tag gesprochenen Fürbitten und Gebete sollen den Verstorbenen dabei helfen, von Gott in den Himmel aufgenommen zu werden.

USA. In den USA wird am 2. November mit dem Krümelmonster-Tag – „National Cookie Monster Day“ – ein kurioserer Feiertag begangen. Seit 1972 feiern die Amerikaner immer am 2. November diesen Tag und der wurde nicht grundlos ausgewählt, denn beim 2. November 1972 handelt es sich um den Geburtstag der beliebten Figur aus der Sesamstraße. In diesem Jahr feiert der Keks-Liebhaber bereits seinen 50. Geburtstag

Weltweit. Jährlich am 4. November wird mit dem Tutanchamun-Tag an die Entdeckung der ägyptischen Pharaonengräber durch den britischen Archäologen Howard Carter im Jahre 1922 gedacht. In 2022 jährt sich dieses Ereignis bereist zum 100. Mal. Antonia Ehnes/lg