Die BAnane- Wochenvorschau

USA. Am 17. Oktober wird in den USA der Nationale Pasta Tag (engl. National Pasta Day) gefeiert. Dabei wird den Teigwaren in verschiedensten Formen, Farben und Größen alle Ehre gemacht.

Haiti. Der 17. Oktober ist in Haiti bekannt als der Todestag von Jean-Jacques Dessalines. Zu seinen Lebzeiten (1758-1806) war er der Führer der Haitianischen Revolution. Unter seiner Herrschaft war Haiti das erste Land, das die Sklaverei abschaffte. Später wurde er Kaiser von Haiti und regierte bis zu seiner Ermordung.

Kolumbien. In Kolumbien wird am 17. Oktober der Kolumbus-Tag begangen. Dabei soll an die Entdeckung Amerikas von Christoph Kolumbus 1492 erinnert werden. Dieser wollte eigentlich nach Indien, doch landete zufällig in Amerika.

International. Am 20. Oktober ist der internationale Tag des Faultiers (engl. International Sloth Day). Faultiere zählen mittlerweile zu den bedrohten Tierarten, da ihr natürlicher Lebensraum, die Regenwälder Mittel- und Südamerikas, immer weiter zerstört wird. Daher macht der Aktionstag auch auf die Problematik der Abholzung von Regenwäldern und die daraus resultierende Bedrohung für die Faultiere aufmerksam.

International. Wer stottert, der fühlt sich beim Sprechen oft unsicher. Zudem müssen sich stotternde Menschen mit Vorurteilen rumschlagen. Seit 1998 findet am 22. Oktober der Welttag des Stotterns (engl. International Stuttering Awareness Day) statt. Dieser Aktionstag schafft ein Bewusstsein für die Probleme der Betroffenen. Anton Leicht