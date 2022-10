Die BAnane- Wochenvorschau

Taiwan. Der Wuchang-Aufstand begann am 10. Oktober 1911. Mit einem Feiertag an jenem Tag im Jahr wird die Gründung der Chinesischen Volksrepublik im Jahr 1912 gefeiert.

Luxemburg. Luxemburg gedenkt am 10. Oktober jedes Jahres in Form eines nationalen Gedenktages den Opfern des Zweiten Weltkrieges.

Fidschi. Der republikanische Inselstaat im Südpazifik feiert am 10. Oktober in jedem Jahr den Tag seiner Unabhängigkeit. Diese erhielt der Staat im Jahr 1970. Zuvor war er unter britischer Bevormundung.

Weltweit. Der 11. Oktober steht seitens der Vereinten Nationen seit 2012 ganz im Zeichen der Mädchen. Und das weltweit. Denn dieses Datum erklärte die UNO in diesem Jahr offiziell zum Internationalen Mädchentag.

Äquatorialguinea. Äquatorialguinea feiert am 12. Oktober seinen Unabhängigkeitstag. Diese erhielt der Staat im Jahr 1968.

Portugal, Spanien. Die Länder Spanien und Portugal widmen den 12. Oktober seit 2012 Christoph Kolumbus und seiner Entdeckung Amerikas im Jahr 1492. Er wollte damals mit seinem Schiff und seiner Besatzung einen neuen, effektiveren Weg nach Indien finden. Als er auf Land stieß, bemerkte er erst nicht, dass es sich hierbei um einen unbekannten Kontinent handelte, der heute als Amerika bekannt ist.

USA, Kanada, Litauen. Einer der Feiertage, der für viele Kontroversen weltweit sorgt, ist der „Boss Day“ am 16. Oktober jedes Jahres. Dieser wird in den Vereinigten Staaten, Kanada und Litauen seit 1958 zelebriert und ist ein nichtstaatlicher Feiertag, an dem sich für gewöhnlich die Angestellten bei ihrem Vorgesetzten für dessen faire Behandlung und netten Umgang bedanken. Marco Mautry