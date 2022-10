Die BAnane- Wochenvorschau

Deutschland. Am 3. Oktober (Montag) wird in Deutschland der Tag der deutschen Einheit gefeiert. Der 3. Oktober wurde als Tag der deutschen Einheit im Jahre 1990 als Einigungsvertrag zum gesetzlichen Feiertag im Land bestimmt. Als deutscher Nationalfeiertag erinnert er an die deutsche Wiedervereinigung, die mit dem Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland am 3. Oktober 1990 vollendet wurde. Seit dem 19. Jahrhundert wird mit „Deutsche Einheit“ das Bestreben bezeichnet, die deutschen Länder in einen Staat zusammenzuführen. Das Einheitsmotiv findet sich auch in der deutschen Nationalhymne als „Einigkeit“ wieder.

International. Am 4. Oktober (Dienstag) wird der internationale Welttierschutztag gefeiert. Die erste Auflage des Welttierschutztages fand bereits 1931 statt, somit zählt dieser Anlass zu den ältesten Beiträgen des Kalenders der Umwelt-Aktionstage. Seitdem nutzen Tierschützer den 4. Oktober dazu, um auf einen artgerechten, würdevollen Umgang mit Tieren hinzuweisen. Obwohl sich inzwischen in Sachen Tierschutz eine Menge zum Positiven entwickelt hat, sind die von den Initiatoren formulierten Ziele noch weit von ihrer vollständigen Umsetzung entfernt.

Kroatien. Am 8. Oktober (Samstag) wird in Kroatien der Unabhängigkeitstag als nationaler Feiertag begangen. Er wird in Erinnerung an den Tag und das Jahr 1991 gefeiert, als das kroatische Parlament den Entscheid über den Abbruch aller Staatsrechtlichen Verbindungen der Republik Kroatien mit dem jugoslawischen Staat einstimmig beschloss. Anna-Lena Geiß Quelle: Wikipedia